Sin acuerdo sobre si vacunar a la Selección: las comunidades dejan la decisión en manos de Sanidad

La vacunación de los jugadores de la Selección española de fútbol sigue estando en el aire, después de que la Comisión de Salud Pública, que reúne al Ministerio y las comunidades, no haya tomado una decisión sobre la cuestión este martes. Este órgano "no se ha pronunciado", de manera que la deja en manos del departamento de Carolina Darias, que deberá pronunciarse sobre una vacunación excepcional a un grupo al que no le correspondería aún que ha causado polémica y que ha dividido incluso al Gobierno y deberá hacerlo antes de que empiece la Eurocopa el viernes, 11 de junio.

De momento no hay decisión tomada sobre una cuestión que la Federación Española de Fútbol y el Ministerio de Cultura y Deporte daban por hecha, que hace semanas se decidió ya vacunar a los deportistas olímpicos y paralímpicos que van a participar en los Juegos de Tokio.

De hecho, antes de que empezara la Comisión de Salud Pública, la duda estaba en si a los futbolistas se les inocularía la vacuna de una sola dosis, Janssen, dado que queda poco tiempo o si, atendiendo a su edad, se les administraría Pfizer, dado que en Estados Unidos Janssen se ha vinculado con infrecuentes episodios trombóticos en población menor de 40 años.

"Estoy convencido de que hoy se decidirá bien y que mañana miércoles toda la familia de la selección española estará vacunada", ha dicho al principio de la jornada el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, antes de que la Comisión de Salud Pública renunciara a tomar una decisión.

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, pidió al Gobierno que se vacunase a la Selección a través del ministro de ministro de Cultura y Deporte, para que los jugadores fueran inmunizados antes de que empiece la competición. De momento, en el equipo nacional ya ha habido un contratiempo relacionado con la pandemia por el positivo de Sergio Busquets, que ha tenido que ser desconvocado inmediatamente.

El ministro de Cultura se lo trasladó a la titular de Sanidad, Carolina Darias, a la que "sugirió" que se les administrase la vacuna de Janssen, de una sola dosis, dado que los futbolistas empezarán a competir la semana que viene. En este sentido, la Federación no ha ocultado en los últimos días su malestar por que ahora sea necesario recurrir a la vacunación de urgencia después de haber estado pidiéndola durante "meses". El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha respondido que "antes era imposible" porque la lista de convocados no se conoció hasta el 24 de mayo.

Tras la petición de Cultura, Sanidad incluyó este asunto en el orden del día de la Comisión de Salud Pública de este martes, que finalmente se ha inhibido y será el Ministerio quien tengan que decidir.

Polémica

La vacunación de la Selección de fútbol ha provocado ahora más revuelo del que causo entonces la inmunización de los deportistas olímpicos. La polémica se origina debido a que los jugadores son más jóvenes que la población que se está vacunando en estos momentos, en la franja de 50 a 59 años, y recién empezada la franja de 40 a 49 años no en todas las comunidades.

Las redes sociales han sido testigos de argumentos a favor y en contra en una discusión que también ha llegado al Ministerio de Sanidad, al seno del Gobierno y al resto de partidos del Congreso.

Dentro de la coalición, PSOE y Unidas Podemos han mostrado posturas discrepantes, a favor y en contra de vacunar a la Selección. Como Bildu o Compromís, los morados cree que antes debería vacunarse a los trabajadores esenciales mientas que PSOE ha coincidido con el PP, Cs, PDeCAT o Más País al considerar que estas vacunaciones es algo razonable.

Preguntado por esta cuestión, el director del CCAES, Fernando Simón, admitió este lunes que es una "excepción" que se podía "contemplar", aunque siempre se ha mostrado opuesto a que todo el mundo siga su orden.

Informó de que él se vacunó el miércoles de la semana pasada y añadió que si de hacer excepciones se trata, al principio del proceso de vacunación él apostó porque responsables de la gestión de la pandemia, en el Gobierno y en las comunidades, se hubieran inmunizado en primer lugar. Incluido el presidente, Pedro Sánchez, que, con 49 años, todavía espera su turno para la vacuna. Según la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, "está como loco" por que llegue ese momento.