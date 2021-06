Noa, Sofía Ellar, Pastora Soler o Samantha, entre la "nodrida" representació femenina de Concerts de Vivers

Aquestes xifres són "superiors a les habituals" en esdeveniments musicals del mateix tipus, segons ha destacat l'organització del festival en un comunicat, al mateix temps que ha indicat que la programació del mateix s'ha confeccionat amb artistes d'estils diversos per a "atendre als gustos de tots els públics i edats", com a rock, pop, cançó melòdica, jazz, electrònica i música urbana.

Després de la suspensió de la passada edició per la pandèmia, els Concerts de Vivers tornen a l'activitat per a posar "a l'abast de la ciutadania" una "diversa" oferta cultural en un entorn "segur" i a l'aire lliure.

Enguany, la música tornarà a Vivers per a "donar impuls" a un dels sectors "més castigats en els últims mesos" per les conseqüències del coronavirus.

El festival està organitzat per la regidoria de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València i diverses empreses promotores musicals valencianes, els qui destaquen que, de cara al seu desenvolupament, s'han tingut en compte totes les mesures de seguretat vigents en el moment de la celebració de les actuacions.

PROGRAMACIÓ

La vocalista Noa serà la primera artista femenina a actuar en els Concerts de Vivers 2021. En el seu espectacle, que tindrà lloc el divendres 2 de juliol, la cantant israeliana interpretarà una selecció de temes de tota la seua trajectòria amb una atenció especial a les seues dos últims projectes. D'una banda, el disc 'Letters to Bach', on ha posat lletra en hebreu i anglés a conegudes melodies del mestre barroc, i, per un altre, repassarà el repertori de l'àlbum 'Afterallogy', publicat fa un mes, i on ha inclòs estàndards de jazz.

Un dia després, el dissabte 3 de juliol, arribaran a València la cantant María Arnal i el guitarrista Marcel Bagés per a presentar el seu segon llarga durada, 'Clamor', publicat el passat mes de març. Amb les seues composicions, el duo "redimensiona el concepte de tradició" i "reflexiona sobre la nostra capacitat de transformació per a afrontar els reptes d'un planeta i un futur en crisi". En aquesta ocasió, estaran acompanyats per Laura Esparza i Carlos Esteban, guardonats com a grup revelació del 2020 en els III Premis Carles Santos de la Música Valenciana gràcies al seu disc de debut, Mare Natura.

La cantautora i compositora Sofia Ellar mostrarà el seu treball al públic dels Concerts de Vivers el diumenge 4 de juliol, quan demostrarà com ha sigut capaç de gestionar la seua carrera musical de manera independent i, al mateix temps, d'aconseguir l'èxit amb els seus discos i gires.

Posteriorment, el dimecres 7 de juliol, serà el torn de Pastora Soler, una de les "grans veus de la música espanyola". En la seua nova gira, batejada amb el seu nom, l'andalusa repassa les grans fites d'una trajectòria que ja s'allarga més de 25 anys.

NIT SOLIDÀRIA

Un any més, els Concerts de Vivers viuran la nit solidària Corazonadas gràcies a la col·laboració amb l'associació Àmbit. Així, part dels beneficis que s'obtinguen el divendres 9 de juliol serviran per a finançar el projecte Papallona, vivenda tutelada per a dones recluses i exreclusas.

La iniciativa comptarà amb la participació de les veus joves de Natalia Lacunza, la música de les quals transita entre el bedroompop, el R & B i el soul; i la valenciana Samantha, qui ha situat com una de les grans intèrprets del país amb el seu primer treball, 'Nada'.

Els Jardins del Real de València també acolliran una artista resident a L'Eliana des de fa anys, Sole Giménez. La vocalista formarà part de l'espectacle 'Poetas del rock' que tindrà lloc el dijous 15 de juliol i que comptarà amb la presència de Coque Malla.

Sole Giménez posarà de llarg el segon volum de 'Mujeres de Música', on reivindica el paper de la dona compositora, "tan poc conegut i valorat". Així, ha treballat sobre peces de María Grever (Mèxic), Eladia Blázquez (l'Argentina) o Gabriela Mistral (Xile) amb la companyia de Rozalén, Belly Basarte o de la seua pròpia filla, Alba Engel.

'L'Eix Radical', el projecte conjunt del grup Júlia i la cantautora Clara Andrés, obrirà la nit del dijous 22 de juliol abans del concert de Juan Perro. En aquest espectacle desembarquen les textures electròniques i acústiques de les dos propostes per a oferir melodies suggeridores i atmosfèriques.

Finalment, Camela, el duo format per Ángeles Muñoz i Dionisio Martín, actuarà a València el divendres 23 de juliol en la represa de la gira de celebració de la seua 25 aniversari. Aquesta commemoració va començar amb la publicació d'un disc antològic on els temes comptaven amb nous arranjaments i sonoritats.

Les entrades per a la pròxima edició dels Concerts de Vivers estan a la venda en la pàgina web del festival, informa l'organització.