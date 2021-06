Coronavirus.- Levantado el cierre perimetral de La Campana al bajar su incidencia a 954,6 casos

En un comunicado, la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias ha rememorado la mencionada decisión unánime del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, basada en que La Campana afrontaba el pasado miércoles una incidencia acumulada de 1.240,9 casos confirmados de contagio por Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por encima de la barrera de los mil casos.

El TSJA, como se ha informado, ha avalado dicha decisión, al igual que los acuerdos previos relativos al cierre perimentral de este municipio por su alta incidencia acumulada de la pandemia, valorando de nuevo la "debida proporcionalidad de las medidas, en cuanto imprescindibles para garantizar la salud pública de los vecinos del municipio, erradicando el alto riesgo de contagio inminente que existiría de contrario, y con un alcance temporal que se extiende durante siete días naturales, pudiendo ser revisado si así lo requiriese la evolución de la situación epidemiológica de mantenerse las circunstancias que motivan su aprobación".

Empero, la Delegación Territorial de la Consejería de Salud señala que "en la situación epidemiológica de La Campana se viene produciendo una bajada de la incidencia acumulada", situada este viernes en 954,6 casos de contagio por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

En ese sentido, el departamento de Regina Serrano esgrime que en el mencionado acuerdo del Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto figuraba que "si en el momento en el que se efectúe la ratificación judicial" de la medida "no hubiera razones epidemiológicas para adoptar tales medidas, las citadas órdenes no serían objeto de publicidad oficial, no produciendo efectos las citadas medidas de cierre perimetral", ante lo cual "se considera razonable que La Campana se mantenga en el nivel de alerta cuatro, sin Cierre perimetral".