Sofía Vergara revela quién le ha robado a su marido... ¡su perrita!: "Duermen juntos y yo tengo que irme a otro lado"

Pocas personas pueden competir con Sofía Vergara en belleza y posiblemente el mundo esté de acuerdo con esta afirmación. La colombiana de 48 años es una de las actrices más famosas del planeta y está casada con uno de los hombres, nuevamente, considerado de los más guapos: Joe Manganiello. Pues bien, parece ser que tiene competencia por el amor del intérprete de 44 años... ¡su perra!

Y es que la que encarnase a Gloria en Modern Family está teniendo verdaderos celos de Bubbles, una perrita chihuahua que adoptó pero que resulta que está única y exclusivamente enamorada de Manganiello, quedándose ella como la tercera en discordia de la relación.

Tal y como ha contado al programa de Ellen DeGeneres, la actual jueza de America's Got Talent se siente totalmente desplazada en la pareja: "Yo ya no tengo una perra, no es mía. Joe sí que la tiene. Ni siquiera parece ahora un chihuahua, sino más bien una especie de osito de peluche. La perra era para hacerme compañía a mí, la adopté para mí. Y llegó y me ignoró completamente. Fue directa a por él. Se ha llevado todo lo que era mi vida".

Y es que, medio en broma medio en serio, la de Barranquilla, que hace poco se alió con un laboratorio español para crear su nueva línea de productos de belleza, no se explica lo que ha ocurrido porque para ella el drama está siendo muy real.

"No es una cosa para reírse, es horrible: se ha llevado a mi marido, se ha llevado mi cama. Ellos duermen juntos y yo tengo que irme a otro lado. Se ha convertido en algo muy raro. Aunque tengo que aclarar que no es culpa de Joe, sino de que ella [la perra] está obsesionada con él", recalca.

DeGeneres le intentó hacer ver que se puede comprender fácilmente por qué la perra prefiere a Manganiello, pero Vergara está a unos niveles de tener que llamar a César Millán, el encantador de perros: "Sí, lo entiendo, pero no a ese nivel. ¡Es que me odia!".

"Si él tiene que irse a trabajar y sabe que se ha de quedar conmigo en la casa y que, por tanto, solo podrá tratar cualquier asunto conmigo, ni se digna a hacer contacto visual conmigo. Siempre se queda mirando hacia el exterior, por la ventana, asomándose con cada pequeño ruido... Es incapaz de disfrutar del tiempo conmigo", se lamenta la actriz. Vamos, el viejo dicho de que "la suerte de la fea...".