Sofía Vergara se alía con un laboratorio español para crear su nueva línea de productos de belleza

La actriz Sofía Vergara no se limita a trabajar como actriz y eso que en ese sector no le va mal, pues según la revista Forbes fue la actriz mejor pagada del mundo en el 2020, si no que además, tiene espíritu de empresaria.

En esa línea, la actriz acaba de embarcarse en la creación de una nueva línea de productos de belleza que llevarán su imagen y para ello se ha asociado con un laboratorio español, Cantabria Labs.

El proyecto estará bajo la dirección de Chris Salgardo, CEO de Chipican y ex ejecutivo de L'Oréal y se llamará Joint Venture.

La actriz colombiana ha estado recientemente en nuestro país, visitando las instalaciones donde se desarrollarán sus productos. "Cantabria Labs conocía a la actriz por ser Brand lover [un embajador digital de una marca] de sus cosméticos con aval científico, por lo que los siguientes pasos se dieron de una forma natural y armónica", explican desde los laboratorios.

"Los productos están siendo formulados e ideados con la intención de adaptarnos a las nuevas tendencias 'beauty' con la ciencia y el aval de sus ingredientes como principal valor diferencial" comentó la actriz colombiana, que aseguraba que quiere posicionar sus productos como "una solución cosmética de referencia".

Sofía Vergara colabora ya es la dueña de varias marcas de diferentes productos que han crecido y se venden bajo su imagen. 'Sofía' se llama su perfume y 'Empowered By You' es la marca de ropa interior que lanzó hace algunos años y que dona parte de su beneficio a Seven Bar Foundation, una ONG que ofrece microcréditos para ayudar a mujeres a iniciar o expandir sus propias empresas.