Demi Lovato explica su mala fama de ser insoportable en sus primeros años

De un tiempo a esta parte, Demi Lovato se ha convertido en un referente a la hora de hablar de muchos problemas que ha sufrido a lo largo de sus 28 años (soplará 29 velas en agosto). Sin embargo, ello no ha sido óbice para que reconozca que también estuvo equivocada en diversos momentos de su vida. Sobre todo, en relación a la reputación de ser insoportable cuando comenzaba a despuntar.

En su propio podcast, llamado 4D With Demi Lovato, la cantante de temas como Sorry Not Sorry o Confident ha querido darle una explicación a esa "mala actitud" que le granjeó una fama aún peor cuando era todavía una chica Disney, a pesar de que ella ha dejado claro en otras ocasiones que aquellos años y esa experiencia fueron precisamente una de los motivos de varios de los trastornos con los que lidia en la actualidad.

De sus palabras se infiere que ser, en la infancia y adolescencia, quien llevaba el peso de mantener económicamente a su familia fueron un peso demasiado grande a sus espaldas, y que esa responsabilidad melló su carácter hasta el punto de impedir que fuera feliz como otra gente de su edad, donde sí que veía más reflejada esa naturaleza de humildad y naturalidad a la que ella aspiraba.

Por eso mismo ha roto una lanza en favor de sus padres, a quienes intenta comprender ahora porque en aquellos días no tenían "un manual de instrucciones" sobre cómo educar a una hija que se había hecho famosa a tan corta edad.

"La cosa es que alcancé la fama demasiado temprano en mi vida y me convertí así en la principal fuente de ingresos económicos dentro de mi familia... Mis padres no tenían un manual de instrucciones que les sirviese para criar a una estrella infantil", reconoce Lovato.

"Así que cuando, teniendo yo ya 17 años, ellos querían castigarme, yo les respondía deforma desafiante y les espetaba un 'Soy yo quien paga las facturas'. Cuando el mundo entero te ha puesto en un pedestal, te llegas a creer que no puede ser malo nada de lo que hagas", reflexiona.

A esto se unió sus problemas con las adicciones y varios medios han rescatado que ya en 2016, poco después de desintoxicarse por primera vez, ya comprendía que su comportamiento y mala fama de los años anteriores no había sido el adecuado: "Antes de estar sobria era una de esas personas que decía: "Me importa una mierda lo que me cuentes". Y eso lo acababa usando como una excusa para hacer lo que me diese la gana. Era una pesadilla trabajar conmigo... Muy mal".