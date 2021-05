Demi Lovato asegura que "todavía lucha diariamente" contra sus trastornos alimenticios

Desde que salió a la luz Dancing with the Devil, el documental en el que Demi Lovato ha contado toda la verdad sobre su vida, de violaciones que sufrió a su famosa sobredosis o sus problemas de salud mental, parece que el foco sobre sus trastornos alimenticios había cesado. Pero ella ha querido reconducirlo explicando que sigue trabajando en ellos "diariamente".

La cantante y actriz de 28 años padece bulimia desde hace muchos años (algo que ella ha achacado repetidamente a sus años como chica Disney, así como ahora presume de estrías para concienciar sobre esta enfermedad) y ha escrito una publicación en su Instagram para reflexionar sobre la actual vigencia en su vida de esos problemas de alimentación.

Sus más de 103 millones de seguidores leían en su último post, que acumula más de 750.000 likes, cómo la intérprete de temas como Sorry Not Sorry o Confident tiene en su rutina algunos recordatorios. En especial una taza, protagonista del boomerang de su publicación, pintada a mano con la frase "I am worth it" ("Yo lo valgo") y un símbolo casi similar al de un corazón pero que en realidad corresponde a NEDA, la National Eating Disorders Association, es decir, la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación en Estados Unidos.

"Este es el símbolo de la NEDA para la recuperación de personas con trastornos alimentarios. Lo pinté en [la organización] Color Me Mine hace algunos años... Mientras sufría de agonía por mi problema de alimentación hice esto con la esperanza de que algún día me lo creyese de verdad", comienza diciendo.

"Todavía lucho. Diariamente. Hay periodos en los que me olvido de mis esfuerzos alimenticios y otras veces en que es lo único en lo que pienso. Aún. Pero así es, para algunas personas, recuperarse de un trastorno de la alimentación", ha explicado la artista.

Finalmente, Lovato explica que mantiene "la esperanza de que algún día" no tendrá que pensar más en ello. "Pero por ahora, mi taza me recuerda que valgo la pena, y hoy me lo creo", añade.