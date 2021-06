En su última entrevista para la revista Lecturas, Marta López valoró que si Antonio David Flores ha sido un "cerdo" con Rocío Carrasco y "tiene que ir a la cárcel" por ello, "que vaya". Unas palabras que, un día después, ha querido matizar en un encuentro con la prensa.

"Yo no digo que Antonio David vaya a la cárcel, solo que si llega un juez y le dice que es 'un cerdo' pues que lo lleve. Pero si no tiene que ir, no. A ver si no quién le pide disculpas...", ha explicado la colaboradora de televisión a los periodistas de Europa Press.

De esta forma, la tertuliana ha querido dar marcha atrás: "No me he metido con Antonio David. Simplemente he dicho que si tiene que ir que vaya. Pero, que yo sepa, hoy por hoy, no".

Por otro lado, la exconcursante de Supervivientes se mantiene en su posición de apoyar a Olga Moreno, a la que considera su "amiga". "La voy a defender", afirmó en su conversación con Lecturas. Y opinó que la sevillana tendría que dejar ya el concurso porque "no va a ganar" y porque fuera "la están acribillando".

Sobre Antonio David Flores, el otro damnificado de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, dijo que "como compañera", y desde su desconocimiento, "siempre" ha pensado que "era un buen padre".