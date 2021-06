El Ayuntamiento de Logroño rechaza el plan del Gobierno de España sobre el cobro por el uso de vías de alta capacidad

Como ha recordado en defensa de la moción el portavoz del Grupo Mixto, el regionalista Rubén Antoñanzas, La Rioja "tiene una mala situación de las infraestructuras", siendo "la comunidad con más kilómetros de pago, 119 en total, 1 de cada 3 kilómetros de vías de altas capacidades", por lo que ha criticado "una gran desigualdad".

A ello ha añadido "otro problema, el gran engaño de la AP-68, que se decidió que fuera de pago hasta 2026, por lo que nunca hemos dejado de pagar, y de forma injusta". "Y ahora, nos dice el Gobierno Sánchez que hay que pagar por las autovias, de las que hay 423 kilómetros en La Rioja", ha dicho.

Una medida que ha considerado como "tremendamente perjudicial para la región, para su desarrollo industrial y para la seguridad de los riojanos que van a buscar otro tipo de vías menos seguras para desplazarse". Por eso, en su moción reclaman que "la AP-68 sea una vía de alta capacidad gratuita" y que "se cumplan las previsiones en infraestructuras para vertebrar la ciudad y la comunidad".

Por parte de UP, la concejala Amaya Castro ha mostrado su apoyo a la moción, "porque compartimos el fondo". Para la edil de Ciudadanos Rocío Fernández, es importante que "este plan del Gobierno Sánchez no salga adelante, porque sería retroceder en la grave situación que en La Rioja tenemos en infraestructuras, un problema de seguridad vial, y una subida de impuestos encubierta", ante la que ha pedido al Gobierno local y al alcalde que "tengan la valentía de rechazar".

Desde el PP, la edil Mar San Martín ha señalado que "es una de las medidas que el Gobierno de españa ha remitido ya a Bruselas, y que, tras ver el amplísimo rechazo, dicen ahora que se lo están pensando, pero sus intenciones quedaron claras en el documento a Europa", por lo que ha mostrado el apoyo de su Grupo.

El portavoz del Gobierno municipal, el socialista Kilian Cruz-Dunne, ha criticado que "piden que se rechace un plan que no está ni sobre la mesa", al tiempo que ha lamentado "la demagogia del PP", recordando un intento en el mismo sentido en 2012 "la grave losa la prorroga de la AP-68". "Hay planteamiento de debate, pero propuesta en concreto no, nunca en esta coyuntura económica, y no se puede votar algo que no existe", ha finalizado.

En el mismo sentido, se ha aprobado por unanimidad una moción de Ciudadanos para "instar al Gobierno de España a que la futura Ronda Sur sea una vía libre de peajes", algo definido por la ponente de la propuesta, la edil 'naranja' Rocío Fernández, como "fundamental" para el desarrollo de la ciudad.

Por parte del PSOE, se ha presentado una enmienda a la mocion para, como ha señalado la concejala socialista Eva Tobías, "garantizar que los tramos de la A-20 en Logroño y de la AP-68 cuando se convierta en Ronda Sur de la ciudad queden exentas de peajes", planteamiento que ha sido aceptado.

IMPUESTOS.

Por otro lado, se ha aprobado -con los votos a favor de PP, Cs y PR+- una moción del Grupo Popular para "instar al Gobierno de España a anular las subidas de impuestos de 2021 y los nuevos tributos incluidos en el Plan de Resiliencia". Como ha dicho la edil Mar San Martín, "en momento de pandemia, cuando la gente lo está pasando peor, se plantea un 'sablazo' fiscal".

Algo que ha equiparado a la subida "encubierta" de los tributos municipales que, por parte del Gobierno municipal "y decidida por el alcalde", se ha remitido al Ministerio de Hacienda. "Y lo rechazamos, porque no tienen que ser las clases medias las que tengan que soportar todo esto. Hay otra forma de hacer las cosas", ha afirmado la edil.

En contra de la moción, Amaya Castro ha lamentado que "otra vez traen una moción cocinada a nivel nacional para todos los ayuntamientos", mientras que la concejala socialista Eva Loza ha criticado también a los 'populares' por "practicar populismo fiscal" mientras que ha defendido un modelo "más adaptado al siglo XXI" y buscando, además, la recuperación de la pandemia.

En el turno de portavoces, el regionalista Rubén Antoñanzas ha anunciado su voto a favor de la moción, argumentando que "los impuestos que estamos pagando a nivel nacional, van a un Gobierno que está actuando en contra de La Rioja y de los riojanos".

El concejal de Cs Javier Garijo ha señalado que "el plan nacional pone de manifiesto que no hay ninguna intención de controlar el gasto, sino que lo que se pretende es aumentar la carga fiscal en los contribuyentes", algo en lo que ha comparado España con otros países como Francia, Alemania, Grecia o Portugal. "Estamos haciendo lo contrario a nuestros vecinos. No es el momento para rascar el bolsillo de los ciudadanos", ha afeado.

Por el Grupo Popular, Conrado Escobar ha señalado que las políticas fiscales del PSOE a todos los niveles "son nefastas para todo lo económico, incluido el empleo, y ahora es el peor momento para aplicar subidas". "Prometen la Arcadia feliz del año 2050, pero los problemas cotidianos siguen latentes y sin resolver", ha señalado.

Para el portavoz del Grupo Socialista, Iván Reinares, ha calificado la moción como "un cúmulo de despropósitos", al tiempo que ha acusado directamente al PP de "mentir para manipular a la opinión pública, lo que, además, en momentos como éste, es deleznable" y ha defendido "una reforma fiscal que acabará modernizando el sistema".

También ha intervenido el alcalde, quien ha apostado por "fortalecer el estado" para sostener sanidad, educación y el resto de servicios públicos. Ha acusado al PP de "demagogia", recordando subidas realizadas por Gobiernos 'populares' en momentos de crisis, y, por contra, ha defendido que, por parte municipal, en 2021 no ha habido subidas "y sí más apoyo a sectores perjudicados por la pandemia".

Por último, el PP ha presentado dos preguntas, una, sobre las ayudas a autónomos y microempresas afectados por Covid-19 y la segunda, sobre el futuro centro de salud Rodríguez Paterna, "cuyas obras podrían estar ya concluidas", como ha dicho el edil Ángel Sáinz Yangüela.

En respuesta, el portavoz socialista Iván Reinares se ha comprometido a llevar un cronograma al próximo Consejo de Salud y ha afeado a los 'populares' que este asunto está pendiente desde sus mandatos, algo en lo que ha coincidido el alcalde, quien ha apuntado que el compromiso es que las obras se inicien en el transcurso de este año.