Catherine Zeta-Jones cree que por estar con Michael Douglas se libró del acoso sexual en Hollywood

No tanto como un guardaespaldas sino como un seguro contra productores acosadores o violadores en rodajes. Como la estructura de Hollywood es bastante jerárquica, bastaba saber que era la pareja de Michael Douglas para que se librase de una realidad que vivieron multitud de compañeras de profesión. Hablamos de Catherine Zeta-Jones, quien ha opinado que su relación con el famoso actor condicionó que sus experiencias en la Meca del cine no fueran tan truculentas como las que destapó el movimiento Me Too.

La actriz de 51 años, en una entrevista que ha concedido a Radio Times, ha sido cuestionada sobre sus vivencias con personajes como Harvey Weinstein, explicando que ella jamás llegó a tener malos momentos ni en las oficinas ni en los sets en los que estuvo.

"Yo era muy joven cuando comencé, pero siempre que tuve que hacer una audición nunca me encontré en un ambiente como ese", ha comenzado explicando la ganadora del Oscar por Chicago, que reconoce que tener al lado una figura tan reconocida y respetada (y con tanto poder en la industria) le colocó en situaciones más favorables a las que tuvieron que sufrir otras intérpretes.

"Cuando me mudé a Hollywood, no pasó mucho tiempo antes de que conociese a mi futuro esposo, así que ya todos sabían que estaba saliendo con Michael Douglas", ha reconocido Zeta-Jones, que se casó con el hijo de Kirk Douglas el 18 de noviembre del año 2000, dos años después de haber despuntado en La máscara del Zorro.

"Desconozco si estar con Michael fue beneficioso para mí, pero tal vez significó no meterme en ciertos entornos donde podría haber sido vulnerable si las cosas hubieran sido de otra manera", ha apuntado la actriz, que se ha mostrado además muy a favor del movimiento Me Too. "De veras que entiendo lo difícil que es hablar y lo valientes que han sido estas mujeres", ha finalizado sobre otras intérpretes que han denunciado públicamente los abusos de los que fueron víctimas por parte de actores, productores y directores.