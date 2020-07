La nostálgica fotografía de Catherine Zeta-Jones de cuando veraneaba en España de pequeña

El verano es una época nostálgica porque siempre, en algún momento dado del estío, se acaba volviendo mentalmente a aquellos días de la infancia. Nadie es ajeno a esta huida de la memoria. Ni siquiera los famosos. Y máxime cuando aquellos momentos ocurrieron en lugares que se añoran con cariño, como le ocurre a Catherine Zeta-Jones con España.

La actriz de 50 años ni siquiera es la protagonista absoluta de la imagen con la que ha querido recordar aquellos momentos, cuando tenía cinco años y recorría la costa de nuestro país con sus padres. Ellos, David y Patricia, en bicicleta, con sus tres hijos delante, son la familia que posa en la instantánea.

Fue tomada en 1974, cuando el empelado de la fábrica de caramelos y la costurera viajaron de vacaciones estivales a España junto a David Jr. (el mayor), Catherine y el pequeño, Lyndon. La hermana mediana acabaría, 29 años después, levantando el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel de Velma Kelly en Chicago.

En el pie de foto que le ha puesto a la imagen en su Instagram (que siguen más de tres millones y medio de personas) la intérprete de La máscara del Zorro o La terminal no ha dudado en tirar de spanglish y asegurar que en este "flashback" está "a five year old me con mi familia in Spain circa 1974" ("mi yo de 5 años con mi familia en España aproximadamente en 1974").

Además, para darle un toque veraniego, no ha querido dejar pasar la oportunidad de asegurar que "todavía" le encanta "una buena camiseta de rayas" como la que lleva en la imagen, aunque no hace ninguna referencia a ese lazo blanco que tiene en la cabeza.

La intérprete de Gales, si lee los comentarios, no tardará en encontrar cómo todos sus fans coinciden en lo maravillosa y preciosa que es la estampa familiar y en el parecido que guarda con su madre.

Asimismo, ella tampoco olvida nuestro país, dado que de hecho está pasando unos días de asueto junto a su marido y sus hijos, Carys y Dylan, en la casa que tiene su esposo, Michael Douglas, en S'Estaca, en el norte de Mallorca, donde de hecho comenzó su amor.