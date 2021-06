La exministra María Dolores de Cospedal se ha personado este miércoles en el Congreso para comparecer ante la comisión de investigación de la operación Kitchen al no haber sido avisada con tiempo de que la cita se había suspendido tras haberse conocido que ha sido citada por el juez instructor como investigada. Este giro de los acontecimientos le ha molestado bastante, algo que se ha reflejado en su tajante forma de responder a un reportero de Todo es mentira.

La exministra del PP, que está imputada por cohecho, malversación y tráfico de influencias, se ha presentado en el Congreso de los Diputados visiblemente desconcertada. "Me alegro mucho de que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada", le ha dicho Cospedal a una periodista ya dentro del hemiciclo.

"Usted no es la que me lo tiene que decir y, además, me tendrán que decir por qué la han suspendido, ¿no? Me parece tremendo esto. ¿Por qué me tienen que desconvocar? Qué tontería", ha añadido, tal y como han recogido las cámaras de TVE.

María Dolores de Cospedal, al reportero de #TodoEsMentira2J tras su imputación: "No me faltes al respeto" https://t.co/V7rZGymV0Q — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) June 2, 2021

No obstante, el clima de tensión se ha mantenido en su salida del Congreso, donde Cospedal se ha enfrentado a un reportero del programa conducido por Risto Mejide. "Perdóname, ¿tú te crees que yo soy tonta con esas preguntas que me haces? No me faltes al respeto tú a mí haciéndome esas preguntas. Yo estoy tranquilísima", ha respondido tras escuchar la pregunta: "¿Ser leal al PP y no faltar a la verdad es compatible cuando declare ante la Audiencia Nacional?".

Minutos antes, el empresario López del Hierro sí declaraba en el Congreso y hablaba, a la salida, con el reportero de Cuatro. "Estamos tranquilos, no tengo nada que decir", ha expresado con una media sonrisa.