Les entranyes de la plaça de la Reina de València, al descobert

Les obres de remodelació de la plaça de la Reina, en ple cor de València, avancen una mica més d'un mes després que donaren principi. Els treballs, que han deixat a la vista restes arqueològiques i les vies de l'antic tramvia de la ciutat, se centren ara en les demolicions de l'accés a l'aparcament subterrani, que ha quedat parcialment al descobert per a ser també reformat. Amb un termini d'execució d'un any, el projecte intervindrà en total sobre 12.000 metres quadrats de superfície i compta amb un pressupost de 10 milions d'euros.

Aquesta intervenció per a convertir en zona de vianants un espai que fins ara era fonamentalment dels cotxes i els autobusos s'emmarca en l'estratègia de l'Ajuntament de València per a la "reconquesta" de l'espai "colonitzat" pels vehicles, tal com va afirmar l'alcalde, Joan Ribó, en arrancar les obres, i que també té en plena execució la reforma de les places que envolten el Mercat Central i la Llotja.

Imatge del projecte de remodelació de la plaça de la Reina AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

La renovada plaça de la Reina comptarà amb 115 arbres, enfront dels 53 actuals; s'instal·laran pèrgoles que proporcionaran 1.317,5 metres quadrats d'ombra (4,19 vegades més que la que existeix ara); i també hi haurà zona de jocs infantils, difusors d'aigua, dues fonts per a beure, aparcabicis, una estació de Valenbisi, quioscos, una parada de taxis al carrer de la Mar i contenidors soterrats.

L'aparcament, de prop de 9.000 metres quadrats, es renovarà completament, amb noves rampes d'accés i punts de recàrrega elèctrica. Se senyalitzarà en el paviment el traçat de l'antiga muralla romana i es recuperarà la perspectiva visual de la porta barroca de la catedral amb la disposició d'arbres al costat de l'antic carrer Zaragoza.

Figuració virtual de la plaça de la Reina, amb la catedral al fons, després de la seua reurbanització. 20MINUTOS.ES

El nou disseny de la plaça suposarà el desplaçament de l'accés i eixida a l'aparcament subterrani a un lateral, al costat del carrer de la Mar. D'aquesta manera, l'espai deixarà d'estar concebut com una rotonda de cotxes (per a entrar i eixir del pàrquing) i d'autobusos, que accedien pel carrer de la Pau cap al carrer Sant Vicent.