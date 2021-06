El pasado lunes 24 de mayo, Javier Cárdenas se encontró con que habían cancelado su programa de Europa FM, Levántate y Cárdenas, y le habían despedido de forma fulminante. Según él, esto fue por culpa de Pedro Sánchez, que ya había dado ciertos avisos a la emisora sobre sus opiniones políticas. Pero ahora, el locutor se ha pronunciado más al respecto sobre la forma en la que le comunicaron la decisión.

El presentador ha concedido una entrevista en exclusiva con ¡Hola! en la que asegura que, al despedirle un mes antes de que finalizara su contrato, lo "han incumplido" y le "tienen que pagar una penalización descomunal". Aun así, según él, no le va a faltar trabajo: "Al día siguiente de dejar esa emisora ya me habían hecho tres ofertas. Y me estoy tomando un tiempo de reflexión antes de decidirme".

Cárdenas explica que está muy dolido, "sobre todo porque las formas fueron muy feas", ya que un rato antes había estado con los jefes y no le "dijeron nada sobre que acababa el programa". Después de ir a tomar un café, al volver vio a sus compañeros llorando, pues un directivo fue y dijo a todo el equipo "que tenían una hora para marcharse de las instalaciones". "Fue muy fuerte. Les echaron como si fueran ladrones", añade el presentador.

Sobre la idea de que su bajada de audiencia fue lo que propició el despido y la cancelación del programa, el catalán opina que es "una excusa falsa" porque Levántate y Cárdenas "seguía con buena audiencia". Él, de nuevo, señala a Moncloa como culpable a causa de sus comentarios políticos.

"Hace ya medio año me dijeron que debía bajar el tono contra el Gobierno, porque habían inyectado mucho dinero en nuestro grupo empresarial [...] Igual que me lo pidieron a mí, lo hicieron con otros como Vicente Vallés o [Carlos] Alsina. Quisieron callarnos a todos", concluye.