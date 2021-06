Diego Arrabal se solidariza con Antonio Montero por su marcha de 'Sálvame' tras llamar "mala madre" a Rocío Carrasco

Este lunes, Carlota Corredera vivió uno de sus días más complicados en Sálvame, pues se encontró con Kiko Matamoros y tuvo un cara a cara con él después de llamarle "negacionista" por confesar que no había visto la serie documental de Rocío Carrasco, aunque sí que opinaba públicamente de ella. Sin embargo, no fue este tertuliano quien la llevó al límite, sino Antonio Montero.

"Para mí, Rocío con su hija es una mala madre", dijo de repente utilizando una crítica que se ha estado utilizando durante los últimos 20 años. Lo cierto es que muchos colaboradores como Belén Esteban o Kiko Hernández han pedido disculpas por haber dicho lo mismo anteriormente y ahora consideran que se han equivocado en su opinión y, además, no tenían la potestad de calificar a una madre.

Pero, aun así y tras 13 episodios, Antonio Montero volvió a desprestigiar así a la hija de la Jurado en Sálvame, momento en el que Carlota Corredera se levantó y se dispuso a abandonar el plató: "No puedo continuar trabajando con Antonio Montero. Si Antonio Montero se queda en el plató, yo me voy. No voy a permitir que, después de todo lo que hemos contado, este señor se tome el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco delante de mí". Finalmente, él se ofreció voluntario para marcharse y el programa continuó con normalidad.

Carlota provoca que Antonio Montero abandone el plató, tras decir qué Rocío Carrasco no es una buena madre



GRACIAS @CarlotaLlauger 💜#yoveosalvame #JusticiaParaRocioCarrasco pic.twitter.com/8e4d15lZEl — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 31, 2021

Tras este momento, hay un excompañero de cadena que ha querido mostrarle su apoyo, quizá porque se ha sentido igual de incomprendido por sus valoraciones sobre Rocío Carrasco. Quien se solidarizó con él a través de Instagram fue Diego Arrabal, que recientemente abandonó Viva la vida por decisión propia, sin despidos de por medio.

"Te recomiendo mucha calma. Recuerda que, después de la tormenta, siempre sale el sol", le escribió el fotógrafo al colaborador de Sálvame. "Cuando una puerta se cierra, se abren otras mil. ¡Ánimo, amigo!". Sin embargo, y a pesar de lo tajante que es su mensaje, se desconoce si a Antonio Montero se le ha "cerrado una puerta" o si este encontronazo queda en nada.