Días después de que Carlota Corredera estallara en Viernes Deluxe contra Kiko Matamoros por no haber visto el documental de Rocío Carrasco y de tacharlo de "negacionista", el colaborador respondió, a su manera, a la gallega.

Y su respuesta fue no contestar a la presentadora, ya que, entiende Matamoros, existe una "jerarquía" en Sálvame y no quiere que Carlota se enfade: "Yo no voy a hablar de Carlota. Es la presentadora del programa en el que trabajo. Primero porque sé que a ella le molestaría muchísimo y después porque uno sabe cuál es la estructura funcional de un programa".

"Yo no voy a hablar de Carlota. Es la presentadora del programa en el que trabajo"

"Yo ya expliqué en su momento que no veía la docuserie de Rocío, porque me producía una gran ansiedad", indicó, no obstante, el colaborador de Viva la vida este domingo.

Además, el colaborador se defendió de los que, como Corredera, lo tachan de "negacionista" por no querer participar en las críticas a Antonio David Flores: "Yo no soy negacionista de nada, no ha habido un documento que yo haya negado ni un juicio de valor como los que dicen que hago, yo sé lo que he llorado en mi casa y sé lo que es el dolor por un hijo", aseguró.