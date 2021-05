Este lunes, Sálvame ha vivido un momento de tensión cuando Carlota Corredera se ha decidido a abandonar el plató tras una declaración de Antonio Montero sobre Rocío Carrasco.

Belén Esteban estaba hablando sobre Jesulín y sostenía, como siempre ha dicho, que su caso no es como el de Antonio David cuando Antonio Montero ha opinado que "Jesulín, con su hija, es un mal padre". Pero entonces, ha equiparado esa afirmación a la historia de la hija de la Jurado.

"Para mí, Rocío con su hija es una mala madre", ha declarado el tertuliano, provocando la indignación de los presentes. "Esto es muy fuerte", ha declarado Miguel Frigenti. "¿Estamos aún en eso, Montero? Hombre, por favor", le ha dicho Laura Fa.

Pero entonces, Carlota Corredera se ha puesto la mascarilla y se ha levantado de su sitio para marcharse de plató. "No puedo continuar trabajando con Antonio Montero. Si Antonio Montero se queda en el plató, yo me voy", ha dicho la presentadora dirigiéndose a Alberto, el director del programa.

Carlota provoca que Antonio Montero abandone el plató, tras decir qué Rocío Carrasco no es una buena madre



"No voy a permitir que, después de todo lo que hemos contado, este señor se tome el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco delante de mí. No lo voy a permitir. Si él se queda en plató, yo me voy", ha sentenciado la gallega.

"No, me voy yo", ha respondido Antonio Montero levantándose de la silla. "Pues te lo agradezco", ha comentado Carlota Corredera volviendo a su sitio mientras el colaborador se marchaba. "Se acabó. Esto no es un juego, ¿eh?".