Duras críticas a Pablo por blasfemar tras una gran remontada en 'Pasapalabra': "Qué penosa pérdida de papeles"

Pablo Díaz se quedó este martes a dos palabras de llevarse el millonario bote de Pasapalabra. El joven, icónico concursante del programa de las tardes de Antena 3, protagonizó una histórica remontada con la que derrotó a su rival, Javier Dávila, pero no fue suficiente para llevarse el ansiado bote.

Pablo, que iba por detrás en el marcador y que solo jugaba él en esos momentos, no daba con la respuesta correcta y, preso de la tensión y de los nervios, soltó un comentario que muchos espectadores no le perdona. En concreto dijo "me cago en Dios".

😳 Este momento nos ha dejado a todos sin respiración. 😱 Impresionante la nueva jugada de @pablodiazviolin que lo convierte en ganador de #Pasapalabra276. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Repetimos, IMPRESIONANTE. 👏 https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/m2kpvbOkaX — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 1, 2021

Unas palabras que han sido rescatadas en las redes sociales por usuarios indignados con el mítico concursante, al que acusan de maleducado.

#Pasapalabra276 el mecagoendios le ha quedado muy fino a Pablo. Menuda educacion — Marien (@Marien98840245) June 1, 2021

De verdad ha dicho Pablo "me cago en Dios"? Que mal hablado y poco respeto... no le aguanto #pasapalabra276 — Loves (@Loves22200890) June 1, 2021

Uy, Pablo ha dichob" me cago en dios".... Qué malote!! Y en horario infantil! #Pasapalabra276 — Inma Sanchez (@ViejaSirena) June 1, 2021

Que pérdida de papeles la de Pablo. Es penoso #Pasapalabra276 — sonnoio... (@sonnotonne) June 1, 2021

Muy feo lo que has dicho Pablo, tienes que controlar esa soberbia. Muy mal. #Pasapalabra276 — Rudy (@jamaica_ska) June 1, 2021

Hace unos días, Pablo se confesó y contó lo que significa su paso por el concurso. "A Pasapalabra puede ir cualquiera, si te lo preparas bien", ha dicho en declaraciones a Ac2ality español.

En este sentido, el concursante contó las dos formas en que uno se puede plantear su participación en Pasapalabra: "Puedes planteártelo con una perspectiva a largo plazo, ganando 1.200 euros por programa, o para aspirar al bote. Para el primer caso tienes que estar unos ocho o nueve meses preparándote, para tener una cierta seguridad en poder imponerte a los rivales; mientras que para el segundo requiere una preparación de unos cinco, seis o siete años", aseguró.

En su caso, Pablo Díaz desveló que decidió empezar a prepararse "con 18 años, en diciembre de 2015. Ahí me puse un año bastante fuerte a prepararme para el programa", dijo.

"Estuve cuatro o cinco horas al día viendo roscos, apuntándome un montón de palabras, y a los 7-8 meses me vi con nivel para hacerlo más o menos bien, no para llevarme el bote", comentó.

A pesar de ello, Díaz reiteró que "cualquier persona puede ganar el bote, no hay que ser muy culto".