El Visor Fest s'ajorna a setembre de 2022 i reuneix enguany a Niños Mutantes, Los Enemigos i Josh Rouse

Així ho ha anunciat l'organització, que ha justificat la decisió en "les mesures restrictives encara vigents i la dificultat o en molts casos impossibilitat de viatjar a Espanya d'artistes internacionals".

En aquest punt, els responsables del certamen indiquen que tots els abonaments adquirits per a 2021 seran vàlids per a l'edició del pròxim any. Tot aquell comprador que sol·licite la devolució haurà de fer-ho del 10 al 25 de juny a través de la pàgina web de See Tiquets en aquest enllaç.

A més, i "perquè l'espera fins a l'any que vé resulte el més suportable possible", aquest 2021 comptarà amb una edició "molt especial" del festival, batejada com a Visor Fest EP, que tindrà lloc el dissabte 18 de setembre també en l'Auditori Julio Iglesias del Parc de L'Aigüera de Benidorm i "amb un trio d'asos al seu cartell": Niños Mutantes, Los Enemigos i Josh Rouse.

Des del festival expliquen que, després de les reunions mantingudes aquest maig amb les institucions on van ratificar les mesures sanitàries actuals darrere de la seguretat de tots, sumat a la dificultat i en molts casos impossibilitat de viatjar a Espanya d'artistes internacionals, no ha quedat una altra opció possible que ajornar a 2022 la pròxima edició de Visor Fest.

"La nostra intenció no és una altra que viure al costat de vosaltres l'experiència que tots hem somiat, fins i tot els artistes ja confirmats, que han fet un gran esforç per a mantindre la seua presència en 2022. Fins al moment, The Waterboys, Teenage Fanclub, New Model Army, Mudhoney, Lagartija Nick, The Posies i Australian Blonde ja ens han assegurat que seguiran en Visor Fest 2022", avancen.

"Només ens queda que un artista reconfirme la seua participació, però tant la banda com la seua agència estan fent tot el possible per a donar-nos molt ràpid una bona notícia", asseguren.

ÚNICA JORNADA DE TRES CONCERTS

Respecte a la iniciativa Visor Fest EP, declaren que serà "una versió reduïda però no menys brillant de la cita". Així, el dissabte 18 de setembre se celebrarà una única jornada de tres concerts, cadascun d'ells amb durada i format de sala.

Les entrades per a aquest especial Visor Fest EP es posaran a la venda el dimarts 8 de juny, però abans els compradors habituals rebran el link per a adquirir les seues entrades.