La Generalitat crearà 500 places per a persones vulnerables a València amb 21 actuacions en infraestructures

La Generalitat realitzarà a la ciutat de València 21 actuacions en diferents infraestructures socials que suposaran la posada en marxa de 500 places en centres públics per als col·lectius més vulnerables, amb una inversió de prop de 56 milions d'euros. Així ho recull el pla Convivint elaborat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la titular de la qual, la vicepresidenta Mónica Oltra, ha presentat aquest dimarts per a València i la seua àrea metropolitana a l'Ajuntament al costat de l'alcalde de la capital, Joan Ribó.

En la seua intervenció, Oltra ha destacat la importància d'un pla que donarà un impuls "sense precedents" a la construcció de centres públics i a la reforma d'instal·lacions que portaven anys sense cap mena de reforma, i que ara s'adaptaran "als nous models convivencials que inclouen els aprenentatges adquirits durant la Covid-19".

"Volem que qualsevol persona, igual que té dret a portar als xiquets al col·legi o a anar al metge, si té un problema, tinga la possibilitat i el dret de poder accedir a serveis socials per dependència, per falta de recursos o pel motiu que siga", ha afirmat l'alcalde Ribó. "Sobre la base d'això estem treballant", ha afegit.

D'aquesta manera, l'objectiu principal del pla, que es finançarà amb fons propis de la Generalitat, així com els procedents de les ajudes europees i algunes aportacions municipals, és dotar a la ciutat i a la seua àrea metropolitana d'una oferta de recursos públics concorde a les seues necessitats, "que pose fi al dèficit de places públiques en tots els sectors arrossegat durant anys", especialment en centres d'atenció diürna, ha detallat Oltra. De fet, està previst que, per primera vegada, a la ciutat de València existisca un recurs públic de cada tipologia que al seu torn seran centres de referència.

Persones majors

Per a aquest sector està prevista una inversió de 19 milions d'euros amb la construcció d'una residència en el barri de Montolivet amb 90 places, un centre de dia en el barri de Malilla i un centre intergeneracional en Benimàmet, que inclourà un altre centre de dia de 50 places. Conviurà amb altres espais.

Diversitat funcional

Per a les persones amb diversitat funcional i salut mental està prevista una inversió de 20,1 milions d'euros per a la construcció d'una residència i centre de dia en Benicalap amb 40 places residencials, 18 places en 3 habitatges tutelats i 30 places diürnes.

A més, es posarà en marxa un Centre de Valoració i Orientació per a persones amb diversitat funcional al carrer Colón.

Salut mental

En aquest sector es construirà una residència per a persones amb problemes de salut mental en el barri de la Torre amb 40 places residencials i un centre de dia i centre de rehabilitació i integració social (CRIS).

Així mateix, es posarà en marxa un espai en Russafa, dependent de l'Institut Valencià d'Atenció Soci Sanitària (IVASS), que inclourà una unitat d'atenció a persones tutelades i centre de referència de la província de València, i un centre d'atenció precoç per a xiquets i xiquetes que serà el primer centre públic d'aquesta tipologia en la Comunitat Valenciana.

Infància

Està prevista una inversió de 16,3 milions d'euros per a un centre de dia en el Cabanyal i en Russafa, i per a millorar la xarxa d'acolliment amb 83 noves places.

Igualtat i diversitat

En aquesta àrea estan previstes obres de millora i adaptació d'espais amb un pressupost de 350.000 euros, que inclourà la xarxa residencial per a dones víctimes de maltractament, un habitatge de protecció per a persones LGTBI en situació d'exclusió i un Espai de la Memòria LGTBI en l'antiga alqueria Casa Clemència.

Inversió municipal

Per part seua, l'Ajuntament de València invertirà més de 4,3 milions d'euros per a dignificar els centres de serveis social en el Cabanyal, Benicalap, Russafa, Saïdia (amb la rehabilitació de l'alqueria Casa Lluna) i Guillem de Castro, a més de la creació d'un espai per a persones sense llar i altres 25 apartaments per a situacions d'emergència residencial.

Pobresa, majors i discapacitat, objectius prioritaris

Ribó ha assenyalat que la taxa de risc de pobresa en 2019 era del 22,8% de la població del municipi. A més, dels 800.000 habitants de València, el 21% té més de 65 anys, amb el que hi haurà 210.000 persones majors en 2033, tenint en compte que les dones majors que viuen soles aconsegueix el 33,43%. "Per això estem planificant ja la seua atenció", ha apuntat alcalde. Altres col·lectius d'atenció prioritària per als serveis socials municipals són les persones amb graus de discapacitat superior al 65%, que suposen el 5,48% de la població.

Nous centres pròximament

En aquests moments està a punt l'obertura d'un centre municipal de serveis socials en el Cabanyal, l'obra del qual es recepciona aquest dimarts; una oficina d'atenció a famílies en situació de vulnerabilitat, que l'Ajuntament recepcionarà aquest mes de juny, i l'espai sociolaboral per a joves del Marítim.