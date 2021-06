Obert el termini per a presentar candidatures als primers Premis per la Igualtat

L'objectiu d'aquestes distincions és guardonar actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat realitzats en la capital valenciana durant 2020 i 2021 en cinc àrees diferents: lluita contra la violència de gènere i masclista; salut i esport; ocupació, conciliació i corresponsabilitat; coeducació, i art i cultura. Per cadascuna de les cinc seccions s'atorgaran dos premis (un de 3.000 euros i un altre de 1.000 euros).

En la convocatòria s'avaluaran actuacions, bones pràctiques i projectes que hagen contribuït a la lluita contra la violència de gènere i masclista en aquesta ciutat, així com les iniciatives que recolzen de manera integral a les dones i als seus fills i filles i a la resta de la família per a la reparació del dany per la violència patida, ha precisat el consistori.

Igualment, es pretén premiar actuacions, bones pràctiques i projectes que hagen impulsat l'apoderament de les dones, mitjançant la cura de la seua salut física, emocional i sexual, o la promoció de la pràctica esportiva en condicions d'igualtat.

En aquest sentit, es tindrà en compte la formació, l'accés i la promoció de l'ocupació de les dones de la ciutat, en condicions d'igualtat efectiva d'oportunitats, així com canvis d'actitud favorables a la corresponsabilitat en la funció social de les cures i les tasques domèstiques i la millora dels servicis de suport per a la conciliació.

A més, es premiaran actuacions, bones pràctiques i projectes que hagen promogut la formació en igualtat entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere en els centres educatius en qualsevol nivell d'ensenyament tant reglat com no reglat o la creació artística i cultural que fomente la igualtat entre dones i homes i perseguisca compensar les situacions de desigualtat de les dones, ha agregat l'Ajuntament.