Federico Jiménez Losantos asegura que Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto con Luismi Rodríguez 'El Chatarrero'

A finales de abril, Ágatha Ruiz de la Prada anunció su ruptura con Luis Gasset, con quien empezó una relación poco después del inicio de la pandemia. Sin embargo, desde entonces, mucho ha sido lo que ha sonado el nombre de Luis Miguel Rodríguez, conocido como 'El Chatarrero', uno de sus exnovios.

La diseñadora acudió a Sábado Deluxe para hablar de su ruptura, pero también habló de su otro ex, pues había acudido a una corrida de toros con la extronista Samira Jalil. Pero esta comentada e inesperada polémica, que provocó que la concursante de realities se sintiera utilizada y él la acusara de querer hacer platós, ha quedado a un lado ahora que parece que la famosa estilista podría haber vuelto con Luismi.

Así lo ha comentado Federico Jiménez Losantos, quien asegura que los vio llegar juntos a una boda de la jet set a la que asistieron más de 350 rostros, entre los cuales estaba el propio periodista. "De pronto apareció entre un brillo cegador Ágatha Ruiz de la Prada con Cósima y Tristán [sus dos hijos]" junto a Luis Miguel Rodríguez, "que estaba feliz como una perdiz", contó el locutor en su programa Es la mañana de Federico.

"Sabía que habían vuelto, pensé que era cuestión de tiempo que se destapase", explicó Losantos. "El entorno era favorable, estaban entre amigos, no había periodistas".

"No hubo ningún gesto cariñoso. No voy a decir nada que no haya podido ver. Venían con los deberes hechos, era un sitio de gente absolutamente formal", añadió.