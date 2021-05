Este sábado, Telecinco emitió un Deluxe que comenzó con una entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada. En ella opinó, entre otras cuestiones, sobre las recientes imágenes en las que aparecen Samira Jalil y su exnovio, El chatarrero, Luismi.

Las fotografías se localizaban en una plaza de toros y, al respecto, la diseñadora dijo que tenía un gran dilema porque le encantaban los animales pero también el imaginario del mundo taurino. Sobre Samira, señaló en el cebo del programa que era "tremebunda" y que no entendió que acompañara a Luis a los toros sin tener relación con él.

"Luismi me llamó y me dijo que me fuese con él a los toros. Como le dije que no, llamó a Pilar Yuste para que le diera el teléfono de esta chica con la que había coincidido una vez" recordó en referencia a Yuste, que fue representante de Jalil.

También opinó Ágatha que Samira "no es muy fina", algo que no es necesariamente malo, pues comentó también que "está de moda la ordinariez" y citó a Kim Kardashian: "Yo soy fanática de Kim Kardashian, es la mujer más poderosa del mundo. Es puramente ordinaria. No hay nada más ordinario que esta chica y mira cómo triunfa".

Además, aseguró creer que El Chatarrero utilizó a la extronista para darle celos. "A Luismi le gusta provocar y en esta ocasión se le ha ido de las manos y, a esa chica, también", dijo también sobre su expareja, con la que dejó claro que tiene una excelente relación pese a los problemas que pudieron tener en su momento.