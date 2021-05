Este domingo, José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, entró en directo en Socialité y pronunció unas demoledoras declaraciones con las que echaba la culpa a Fidel Albiac por estar organizando toda esta historia y no se creía las lágrimas de su sobrina. Pero parece que estas palabras no son unas opiniones aisladas, sino que José Ortega Cano ha defendido que es su "portavoz".

"La postura que teníamos antes está peor, a no querer nada" con ella, aseguró el cuñado de Rocío Jurado. "No queremos nada porque se han pasado muchas líneas rojas [...] Admitís que ella diga que no se cree las lágrimas de su hija, pues yo no me creo sus lágrimas".

Pero este lunes, Ortega Cano ha respondido tajantemente a Europa Press suscribiendo lo dicho por su cuñado: "Hemos pensado que, para que no haya opiniones de diferente cordura y forma de expresarse, desde ahora va a ser José Antonio Rodríguez un poco la persona que conteste".

"Hará de portavoz, exactamente", ha asegurado a los reporteros. "Cuando quieran hablar y conocer la opinión en conjunto de cinco o seis personas, pues las tendrán con él sin ningún problema".