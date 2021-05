Canales Rivera, sobre la herencia de su tío 'Riverita': "Cuando esté todo claro haré declaraciones y me explicaré"

José Antonio Canales Rivera, unos meses después de la muerte de su tío José Rivera, 'Riverita', confesó haber sido nombrado heredero universal de este. Esto implicaba recibir su patrimonio, pero también sus deudas, según matizó.

Otro de sus tíos, Antonio Rivera, hermano de Paquirri y de 'Riverita', manifestaba que estas declaraciones de su sobrino no le habían sentado muy bien y admitía que Canales Rivera mentía y que la herencia se había repartido. El pasado domingo, Canales Rivera acudió a una corrida de toros en Aranjuez y allí fue preguntado por esta discrepancia de relato con respecto al de su tío Antonio.

"Ni es el momento, ni es la pregunta más oportuna, ni es el sitio donde yo pueda explicar ni decir nada porque tampoco sé nada", expresaba ante las cámaras algo molesto por la pregunta.

A pesar de ello, al diestro parece no importarle que la herencia de su tío 'Riverita' se reparta: "Aunque no deje nada, el cariño y el respeto que se le tenía era increíble, no ahora, sino que va a ser siempre".

José Antonio estuvo cuidando de su tío 'Riverita' en sus últimos momentos y a ambos les unía una estrecha relación. Por este motivo, otros implicados en la herencia como Cayetano Rivera o Fran Rivera, verían lógico que Canales Rivera recibiera más beneficios en el testamento de su tío.

"La herencia lleva unos trámites y cuando salga y esté todo claro haré declaraciones y me explicaré. Hasta que no me lo comuniquen no sé", ha afirmado finalmente Canales Rivera.