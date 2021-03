Fue a mediados de noviembre de 2020 cuando Kiko Rivera se sentó en Cantora: La herencia envenenada y se sinceró sobre Isabel Pantoja, los objetos de Paquirri que tenía escondidos y el dinero que él debía por, presuntamente, culpa de ella. Ese día supuso un antes y un después para su relación con su madre, pero también cambió su relación con su familia por parte de padre.

Mientras que con la tonadillera comenzó un distanciamiento total, comenzó a unirse más a sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, y a visitar más a los Rivera en general. De hecho, fue José Antonio Canales Rivera, su primo ahora reconvertido en colaborador de Sálvame, quien acudió a Cantora: La herencia envenenada para darle su apoyo.

Sin embargo, parece que, aunque aquel día se tendieron varios puentes entre Kiko y él, la relación actual, cuatro meses después, parece no ser tan cercana como parecía que iba a ser. Así lo ha confirmado el torero este jueves en el programa de las tardes de Telecinco: "Mi relación es la misma que tenía antes de Cantora: La herencia envenenada. Ninguna".

"Le he llamado y enviado mensajes y contesta varios días después", ha asegurado Canales Rivera. "En muchas ocasiones he tenido interés en hablar con él porque ha pasado momentos muy duros [...] Entiendo que, entre el disco, los niños, la mujer...".

Entonces, María Patiño ha intervenido para comparar lo que contaba con su relación con Kiko Rivera: "A mí, cuando le llamo y mando mensajes, me responde al momento".

Aun así, el tertuliano ha sostenido que "no se siente utilizado": "En su día lo defendí a capa y espada, y lo sigo defendiendo. Tuvo una actitud valiente".

"No estoy decepcionado, porque como nunca he tenido una relación estrecha con él", ha añadido. "Me consta que con sus hermanos sí habla".