Kiko Rivera asume que no se enterará de la muerte de su abuela y amenaza a su tío Agustín: "Ese señor sale de mi casa"

Kiko Rivera sigue viviendo su particular drama familiar, al que este martes se suma un nuevo y desgarrador capítulo.

Según declaraciones del Dj a la revista Lecturas, cree que ni su madre ni su tío Agustín le avisarán de la muerte de su abuela, enferma desde hace un tiempo. "¿Crees que me van a llamar el día que fallezca mi abuela? No me voy a enterar. Cuando a mi abuela la hospitalizaron en Jerez, me enteré porque aparecí en Cantora de visita y mi abuela no estaba. Su círculo cerrado es mamá y el tito", ha relatado a la publicación sobre un tema en el que pone el punto de inflexión en cuanto a que marcará un antes y un después en Cantora.

Y lo hará, según el hijo de la tonadillera, porque ese día, el día en que fallezca su abuela, "ese señor [por su tío Agustín] sale de mi casa. ¡Por las buenas o por las malas! Eso te lo juro yo".

Pero, ¿cómo reaccionará su madre ante eso? También responde: "¡Más vale que se vaya para el cuarto, si no quiere salir por patas también! Ese señor va a salir de mi casa y, si mamá no quiere, te voy a hacer la vida imposible".

Según el Dj, no está "vetado" en cantora. Prefiere no ir para no armar "un escándalo" por respeto a su abuela. De paso, lanza una amenaza a su tío. "No voy porque, como vaya, voy a pegar dos hostias a mi tío que va a rodar hasta abajo. ¡No va a tener Cantora para correr!".