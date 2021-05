Quatre de cada deu universitaris envien contingut sexual per mòbil o xarxes, segons un estudi

En la investigació també es demostra una correlació entre la valoració moral, la percepció del risc de la mateixa i la freqüència, de manera que la seua pràctica augmente en funció de si el 'sexting' és percebut de forma més positiva i/o segura.

En les enquestes van participar un total de 288 estudiants de la Universitat, de 18 a 25 anys, pertanyents als graus de Pedagogia (66,7%), Magisteri en Educació Primària (25%) i Magisteri en Educació Integral (8,3%). Principalment, graus orientats a professionals de l'educació, arreplega la institució acadèmica en un comunicat.

L'estudi qualifica al 39,2% dels enquestats com a practicants de 'sexting' i conclou que pot ser de gran utilitat introduir conceptes com el 'sexting' en futurs i nous camps d'estudi relacionats amb l'educació sexual i en relació als perills que pot comportar aquesta pràctica.

Entre les conclusions, la prevalença d'enviament de material sexual propi i les seues possibles conseqüències, com el 'ciberbullying' o la 'sextorsió', és major en aquest grup d'edat que entre els adolescents, en comparació a anàlisis similars realitzades a joves de 12 a 16 anys.

La presa d'informació es va realitzar a través d'una bateria d'instruments prèviament validats, com una escala de conductes sobre 'sexting', un inventari de xarxes socials i aplicacions i una escala de percepció del risc, tot açò revisat per professores del grau de Pedagogia. Així es van arreplegar dades sobre la freqüència de la pràctica, la percepció del risc o l'estil i motivació de la pràctica.

MÉS DE LA MEITAT AMB LA SEUA PARELLA

Com a respostes, el 55,8% confessa realitzar-ho assíduament amb la seua parella, mentre que el 44,2% intercanvia material sexual amb tercers principalment. Encara que es van avaluar variables com el sexe o l'orientació sexual, aquests resultats van ser eliminats de l'estudi perquè el 80,9% de les enquestes es van realitzar a dones i el 90,6% a persones declarades heterosexuals. Aquestes distribucions estadístiques representen "grans limitacions" en la mostra emprada en aquest estudi.

En l'estudi, amb membres del grup d'investigació Currículum, Recursos i Institucions Educatives (CRIE-UV), també es demostren les correlacions significatives entre la valoració moral de la pràctica i la percepció del risc de la mateixa. És a dir, a millor valoració moral i menor percepció del risc, major freqüència de la pràctica.

"Encara que el 'sexting' no siga una pràctica molt estesa entre adults joves, són pocs els que no hagen tingut algun tipus d'interacció relacionada amb aquesta pràctica. Açò pot deure's a l'omnipresencia actual dels 'smartphones' i al creixement de les xarxes socials", destaquen els investigadors.

Així i tot, conclouen que hi ha clares evidències d'un possible biaix en adolescents i joves adults a l'hora de declarar la pràctica del 'sexting' a través de qüestionaris, ja que la taxa de recepció d'imatges sol destacar en els estudis per damunt de la d'enviament..