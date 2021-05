PSOE C-LM destaca que los ciudadanos ven en Page a un presidente "solvente" que aporta "garantía y certezas"

"Lo que demuestra es que los ciudadanos valoran mucho y valoran muy bien que el presidente Page haya dado la cara no solamente en la gestión ordinaria sino también en estos momentos, en los peores momentos de la vida de los ciudadanos con esta crisis sanitaria y económica tan profunda que ha vivido el país en su integridad", ha reflexionado Gutiérrez en declaraciones a los medios de comunicación en Cabañas de Yepes (Toledo), según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Para el dirigente socialista, lo que los ciudadanos han visto es que "hay diferentes maneras de gobernar" y, "en estos momentos tan duros" como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el Ejecutivo autonómico ha gobernado "de manera diferente a cómo gobernó el PP y Cospedal en otros momentos de crisis".

Así, ha recordado los "recortes" que aplicó el Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, mientras que ha resaltado que "el Gobierno de Page está aplicando la medicina contraria", que pasa por impulso económico, apuesta por la sanidad, ayudas a los autónomos y pymes, y todo ello "para salir sin que nadie quede atrás".

"La encuesta demuestra claramente cómo los ciudadanos apuestan por la moderación, por la solvencia, por la tranquilidad, por las personas que aportan garantías como el presidente Page otorgándole esa mayoría absoluta de nuevo", ha incidido.

BUEN RITMO DE VACUNACIÓN

Por otra parte, Gutiérrez ha destacado que la región va "camino de la normalidad" gracias a la vacunación que "en Castilla-La Mancha está funcionando bien" y, para ilustrarlo, ha señalado que más del 90 por ciento de los mayores de 60 años cuentan con al menos una dosis contra la COVID-19, al igual que el 60 por ciento de los mayores de 50 años, mientras que ha comenzado a vacunarse en la Comunidad Autónoma a los menores de 50.

"Hay muy buenas expectativas a futuro inmediato", ha afirmado el secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, quien también se ha referido al optimismo desde el punto de vista económico y se ha preguntado si el presidente del PP en la región, Paco Núñez, se alegra de estos datos.

"¿Se alegra el señor Núñez? ¿Se alegra de que las cosas vayan bien en Castilla-La Mancha? A día de hoy, no ha hecho ni una sola declaración al respecto", ha planteado Gutiérrez, quien ha dicho que del presidente regional del PP solamente recuerda "las infamias sobre la vacunación" al afirmar que "era un desastre", que llegaríamos a junio "prácticamente sin nadie vacunado" y que "a él le tocaría en no sé que año de no se qué siglo".

"A la vista de estos resultados, ¿se alegra o mantiene las infames declaraciones de hace no muchos días?", ha insistido.