Belén Esteban desvela el impacto en los colaboradores de 'Sálvame' tras escuchar a Rocío Carrasco

El testimonio que Rocío Carrasco ha contado en su serie documental ha trastocado la opinión que hasta ese momento tenían de ella muchos colaboradores de Telecinco.

Entre ellos Belén Esteban, que hasta la emisión de la docuserie se posicionaba de parte de Antonio David Flores y su hija, Rocío Flores. La colaboradora de Sálvame fue la primera en entonar el mea culpa y reconocer sus errores tras el visionado del primer episodio, pero ha habido también otros tertulianos que han seguido sus pasos.

Las declaraciones de la hija de Rocío Jurado, respaldadas con documentos oficiales, ha abierto los ojos a muchos de los colaboradores de Sálvame, el programa que tuvo contratado a Antonio David, de ahí que el impacto en ellos haya sido mayor, tal y como ha reconocido Belén Esteban.

Muestra de ello es que todavía existen en sus filas algunos colaboradores que ponen en duda la versión de Rocío Carrasco, de ahí el enfrentamiento que a veces se produce en el plató al debatir este tema.

"Quiero ser muy clara con el rifirrafe que ha habido esta tarde. Entiendo que Rocío Carrasco cuenta su historia, y yo esto, que no tiene la culpa Rocío Carrasco por supuesto, cuando esto empezó yo dije: 'Nos vamos a matar aquí", reconoció el pasado jueves Belén Esteban.

La colaboradora también ha querido poner en valor la actitud de dos de sus compañeras con el ex de Rociíto: "Aquí, a quien he visto recriminar a Antonio David, son dos personas: María Patiño y Gema López", ha señalado.

Este viernes, María Patiño también reconocía en el Deluxe que se había equivocado al cuestionar el testimonio de Rocío Carrasco y pedía perdón a Carlota Corredera.

"Espero que me lo hayan perdonado, todavía tengo dudas y ganas de preguntar. Voy a intentar seguir aprendiendo y la única manera que he encontrado es con la humildad, pedirte mis disculpas porque seguiremos discutiendo, pero no te lo he puesto fácil. A veces creo que he defendido más mi ego, sin pensar en que había una tercera persona y eso me ha llevado a pasar noches en verla y a no sentirme bien conmigo misma", ha admitido Patiño a Carlota Corredera.