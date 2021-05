El zasca de Antonio Canales a Pablo Motos en 'Sálvame'

Tras convertirse en el primer expulsado de la actual edición de Supervivientes, el bailaor Antonio Canales se estrenó este viernes como colaborador de Sálvame.

El nuevo tertuliano ha repasado en plató con sus compañeros los altibajos de su vida y se ha mostrado agradecido a Telecinco por haberle dado esta oportunidad laboral y lamentaba haber sido ignorado por otras cadenas.

Ha sido entonces cuando el bailarín ha lanzado un zasca a El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 y en el que estuvo como invitado. "Tengo dos Trancas y Barrancas en la habitación de mis hijos, fui dos veces", ha indicado.

En este sentido, Canales ha asegurado que en otra ocasión se puso en contacto con el programa para ser entrevistado coincidiendo con la promoción de uno de sus espectáculos "pero nos ha dado con la puerta en las narices", ha criticado.

"Lo voy a hablar claramente para que lo sepa la gente... Ahora no seremos tan importantes cuando en su momento me llamó dos veces. Pues no somos tan importantes para él, así de claro", ha comentado.

Acto seguido, Canales ha reconocido que en aquella ocasión no habló directamente con Motos y que le gustaría volver al programa si le llamasen en un futuro. "Creo que no se habrá enterado porque yo a él lo quiero mucho", ha puntualizado.