Puig afirma que es fitxarà per a estiu a "la immensa majoria" de sanitaris als quals se'ls acaba el contracte covid

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que s'emprarà per a reforços d'estiu a "la immensa majoria" dels sanitaris als quals aquest 31 de maig se'ls acaba el contracte per reforç covid i ha recalcat, a més, que s'està treballant per a reconvertir en estructurals les places dels quals es queden.