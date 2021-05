Puig anuncia 6.500 sanitaris per a estiu després de la retallada en els Covid

La sanitat valenciana es reforçarà aquest estiu amb 6.500 contractacions destinades a cobrir zones turístiques costaneres que durant els mesos de la temporada estival multipliquen la seua població. Així ho va anunciar ahir en Les Corts el president de la Generalitat, Ximo Puig, el mateix dia que el Diari Oficial de la Generalitat va recollir la pròrroga de 6.069 contractes de personal sanitari per al reforç dels recursos humans enfront de la pandèmia de Covid, la qual cosa suposa no renovar altres 3.240.

Respecte al pla d'estiu, el cap del Consell va defensar que els 6.500 contractes permetran “atendre de la millor manera possible a la societat valenciana” per a generar un espai “de màxim estat del benestar” i una “millor capacitat per a la creació d'ocupació”. Aniran fonamentalment dirigits a l'Atenció Primària i d'Urgències de les zones turístiques i al pla de vacances.

La inversió total de Sanitat per a activar el pla de vacances i el pla de reforços d'estiu ascendeix a 64 milions d'euros. En concret, el primer té prevista una inversió de 59,6 milions d'euros, la qual cosa suposa 1,9 milions més que l'any anterior, per a la contractació de més de 6.000 professionals que cobriran les vacances de personal del sistema sanitari públic en el període comprés entre l'1 de juliol i 30 de setembre; el pla de reforços d'estiu, dirigit a les zones amb major afluència turística, suposa una inversió de 4,5 milions d'euros, destinats a la contractació de prop de 500 professionals.

D'altra banda, Puig també va avançar que, durant el mes de juny, que serà “clau” en el procés de vacunació, s'administraran 1,3 milions de dosis, la qual cosa farà possible que almenys el 55% de la població diana tinga ja, com a mínim, la primera pauta inoculada, i que entorn del 30% estiga completament immunitzada.

Puig va incidir en la sessió de control en què el sistema sanitari valencià ha sigut capaç d'assumir el repte de la vacunació massiva, una cosa que es reflecteix també en què, fins ara, més de 1,7 milions de valencians hagen rebut almenys una dosi.

La síndica del PP, Eva Ortiz, va acusar a Puig de realitzar “la major retallada en sanitat de la història”, de “desmantellar centres d'urgències” i “abusar de la incertesa” dels treballadors. Per això, li va exigir que “mantinga a tots els professionals sanitaris almenys mentre dure la pandèmia”. També el va instar a “reforçar personal en zones turístiques” i a “reduir llistes d'espera”: “No entenem com acomiada per la porta de darrere al 40% de professionals que fa dos minuts deia herois”.

Puig li va retraure que descriguera “un fil de fakes” i li va etzibar: “Els sap molt malament, però la Comunitat està, fins i tot després de la pandèmia, millor que quan van deixar de governar”.

Pressió per a limitar la retallada

Sindicats i entitats de representació professional van expressar la seua oposició a una proposta inicial de Sanitat de renovar només 5.337 places Covid, a partir de l'1 de juny i fins al 31 de desembre, dels 9.309 contractes Covid actuals, la qual cosa suposava la supressió del 43% d'eixos llocs, segons han denunciat en diverses ocasions.

Ara, la conselleria ha anunciat la renovació de 6.069 contractes fins al 31 de desembre. Entre els criteris per a la renovació dels contractes s'inclouen la potenciació en Atenció Primària per a fer front a la vacunació, el desenvolupament de l'estratègia en salut mental i el reforç dels serveis d'urgències.