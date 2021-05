Cvirus.- Sanitat publica la pròrroga de 6.069 contractes de reforç covid

La resolució explica que per a la renovació d'aquest personal de reforç s'ha tingut en compte "l'evolució favorable de la pandèmia en el moment actual, amb una sensible reducció del nombre de contagis vinculables als avanços en el procés de vacunació massiva, però existint encara la possibilitat de brots per l'evolució incerta de la pandèmia".

Per açò, "es procedeix al manteniment de la situació d'emergència, en tant no es declare pel Govern, de manera motivada i d'acord amb l'evidència científica disponible, la finalització de la situació de crisi sanitària".

L'objectiu, prossegueix el text que firma la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, és "assegurar el reforç del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en la mesura en què les necessitats assistencials i epidemiològiques es preveu que el pogueren requerir, per tant de forma parcial i ajustada a les circumstàncies previsibles, amb un marge de resposta adequat a situacions imprevisibles que igualment es pogueren presentar".

ATENCIÓ PRIMÀRIA, SALUT MENTAL I URGÈNCIES

Segons ha explicat aquesta setmana la directora general de Recursos Humans, Carmen López, entre els criteris per a la renovació dels contractes s'inclouen "la potenciació en atenció primària per a fer front a la vacunació contra el coronavirus; el desenvolupament de l'estratègia en salut mental a la Comunitat Valenciana i el reforç dels servicis d'urgència". A més, es pretén mantindre "un important contingent" en atenció hospitalària.

López subratlla que des de Sanitat volen dirigir-se especialment al col·lectiu que no renovarà els seus contractes "per a agrair-los l'esforç i compromís amb el qual han col·laborat en aquest període tan crític com ha sigut la pandèmia".

Sindicats i entitats de representació professional van expressar la seua oposició a una proposta inicial de Sanitat de renovar només 5.337 places, a partir de l'1 de juny i fins al 31 de desembre, dels 9.309 contractes covid actuals, la qual cosa suposava la supressió del 43% d'eixos llocs, segons han denunciat en diverses ocasions. Ara, la Conselleria de Sanitat ha anunciat la renovació de 6.069 contractes fins al 31 de desembre.