Movistar estrena un nuevo documental sobre Britney Spears, 'La batalla por Britney', el 23 de junio

Movistar estrenará el próximo 23 de junio un nuevo documental sobre la tutela y situación personal de Britney Spears. La batalla por Britney se estrenará el mismo día en que la cantante declarará en el juicio sobre su custodia. A las 21:00 del 23 de junio estará disponible en la plataforma y también se podrá ver bajo demanda, según informan en nota de prensa.

El movimiento #FreeBritney causó especial revuelo durante la primavera y el verano del año pasado. Los fans de Britney Spears se han unido más que nunca para apoyarla en su situación.

The New York Times sacaba hace unos meses un documental llamado Framing Britney Spears que ponía el foco en la situación de la intérprete, que no tiene control sobre su patrimonio ni puede tomar decisiones por sí misma desde hace 13 años, año en que entró en vigor la custodia tutelada por su padre.

Mobeen Azhar con los fans de Britney Spears. MOVISTAR

La batalla por Britney se propone ahondar aún más en el tema. Está dirigido por el cineasta británico Mobeen Azhar, ganador de un BAFTA. Azhar viajó hasta Kentwood (Louisiana, Estados Unidos), localidad natal de la cantante, "para desenredar las complejidades que rodean su tutela. Para ello, Azhar se metió de lleno en uno de los clubs de fans más apasionados por la cantante y creadores del movimiento #FreeBritney", informa Movistar.

La obra tiene testimonios de ambos bandos y versiones de la historia no conocidas hasta ahora. En él participan Billy Brasfield, maquillador de la estrella; Brian Friedman, su excoreógrafo; Pérez Hilton, famoso bloguero o Lisa MacCarley, abogada.

Pérez Hilton y Mobeen Azhar. MOVISTAR

"Fui a Los Ángeles en busca de la verdad de cómo Britney Spears, una de las mayores estrellas del pop del planeta, terminó bajo tutela. Me encontré en un mundo de abogados, superfans y paparazzi y pasé tiempo con muchas de las personas que han tenido un asiento en primera fila en la vida de Britney. Este documental aprovecha la energía del movimiento #FreeBritney y cuestiona la industria, el fandom y las leyes que facilitan el tutelaje", afirma el director.