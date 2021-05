Britney Spears se pronuncia y tacha de "hipócritas" los documentales sobre su vida

A finales de marzo, Britney Spears ya dejó claro que el documental que narraba no solo su litigio por la custodia que mantiene su padre sobre ella, sino también cómo los medios hicieron que se sintiera "juzgada, insultada y avergonzada", había hecho que llorara "durante dos semanas". Y eso que no lo había visto completo.

Pero ahora, la artista de 39 años ha vuelto a hablar debido a la cantidad de fans que se han vuelto a acercar a su figura a través de este (Framing Britney Spears) y otros documentales en proceso, así como reportajes que versan sobre su vida más que sobre su obra y en un post en su Instagram no ha dudado en tacharlos de "hipócritas".

Sus 30 millones de seguidores se encontraron con una extraña publicación en la que la cantante, en dos planos contrapicados y en dos estancias de su casa aparece bailando sus canciones, si bien el texto que acompañaba a sendas grabaciones no tiene demasiado que ver con estas.

"2021 es por supuesto mucho mejor que 2020, ¡pero yo nunca supe que iba a ser así! Hay tantos documentales sobre mí este año, con otras personas opinando sobre mi vida... ¿Qué puedo decir?", comienza Spears, para en menos de dos frases pasar de un sentimiento al contrario.

Porque si bien continúa diciendo que se siente "¡profundamente halagada!" porque existan, acto seguido desmenuza que "estos documentales son tan hipócritas que critican a los medios de comunicación y luego hacen lo mismo, ¡maldita sea!".

"No os conozco, pero me emociona poder recordaros a todos que, aunque he tenido bastantes momentos difíciles en mi vida, he tenido muuuuuuuchos [sic] más que han sido increíbles, aunque desafortunadamente, amigos míos, creo que al mundo le interesa siempre más la parte negativa", añade.

Britney reflexiona sobre el porqué de estos documentales, si acaso su objetivo no son las nuevas generaciones. "Quiero decir... ¿No se supone que esto es un negocio y una sociedad con vistas al futuro? ¿Por qué destacar los peores y más traumáticos momentos de toda mi vida? Joder", se pregunta.

En el resto del post, tras cambiar el tono por uno "más suave", Britney explica que tiene muchas ganas de viajar este verano y bailar por todo el mundo así como poder poner un estanque koi en su jardín trasero, que para ella es el mejor de Los Ángeles y que deberían sacarlo en las revistas de decoración. Asimismo, finaliza con una mención a su amiga Paris Hilton (quien también ha sufrido el acoso mediático) y aleja a los paparazzis de su casa.