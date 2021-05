Redondo sostiene que los indultos son una solución "valiente" y que una crisis con Marruecos "no es algo excepcional"

El director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, sostuvo este jueves, preguntado por los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés, que "a veces no hay una solución fácil" pero que "siempre hay un camino en la vida", y que "para arreglar lo que ha pasado en la última década" en relación con Cataluña "se necesitará un liderazgo valiente".

En cuanto a la reciente crisis con Marruecos, que implicó la entrada de miles de migrantes de forma irregular en Ceuta, Redondo trató de restarle importancia al afirmar que "cada equis tiempo surgen circunstancias e incidencias con Marruecos", por lo que episodios de este tipo no deberían plantearse como algo "excepcional". "A mis 40 años ya he visto unas cuántas", agregó.

Redondo realizó estas declaraciones este jueves, durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, donde informó sobre el desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional y presentó el Informe Anual de Seguridad Nacional 2020. Fue en su réplica al diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, cuando se pronunció acerca de otras cuestiones de actualidad.

Sobre el perdón que el Gobierno baraja conceder a los condenados por el procés catalán, Redondo dijo que la posición del Gobierno se basa en los "valores constitucionales" y manifestó que su posición personal se puede resumir en una palabra: "Concordia". En los últimos días, tanto el presidente Sánchez como varios de sus ministros se han mostrado proclives a conceder el indulto.

En cuanto a la crisis con Marruecos, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez reclamó "bajar el diapasón un poco" y no cargar tanto las tintas sobre estas tensiones, que se originaron tras la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. "No quiero recurrir a Perejil, pero no plantee algo excepcional cuando no lo es", le contestó Redondo a Martínez Oblanca.

