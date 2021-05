Villarejo vincula a Rajoy con el espionaje a Bárcenas y dice que le consultaba informaciones "fuera del circuito oficial"

"El barbas", "el asturiano"... son algunos de los apodos con los que, según la Fiscalía, se refería el excomisario José Manuel Villarejo a Mariano Rajoy. Pero este jueves, en la comisión de investigación de la operación Kitchen en el Congreso, Villarejo no recurrió a sobrenombres, sino que apuntó directamente al expresidente: según su testimonio, Rajoy conocería la operación y le contactaba por teléfono. Esa fue, al menos, la versión del comisario jubilado acerca de la Kitchen, una supuesta trama parapolicial en la que la cúpula del Ministerio del Interior de Fernández Díaz habría utilizado fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle información sensible sobre las finanzas del PP. Rajoy, por ahora, no está imputado en la investigación.

En su declaración en la comisión parlamentaria que investiga el asunto, el excomisario ha sostenido que Rajoy le habría contactado en varias ocasiones para conocer, "fuera del circuito oficial", informaciones. A preguntas de Macarena Olona, de Vox, ha declarado, incluso, que tendría un teléfono directo para contactar al expresidente, aunque en anteriores ocasiones el excomisario había expresado que nunca habló directamente con Rajoy. "El señor Rajoy contactaba conmigo, había un teléfono que comenzaba con 650 y terminaba en 10, donde me preguntaba cosas por mensaje", ha lanzado a preguntas de Macarena Olona, de Vox, a la que ha explicado también que esos mensajes eran "monosilábicos".

Villarejo ha dicho que, incluso, se enfadó al tener que despachar directamente con el expresidente informaciones que ya trataba con otras personas: Francisco Martínez, número 2 de Fernández Díaz en Interior, y María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entre 2008 y 2018 y exministra de Defensa. Ambos, según su versión, le transmitían "las inquietudes del presidente del Gobierno". Eso sí, solo el primero está imputado en Kitchen.

En su declaración ante el juez el pasado septiembre, Martínez involucró a otro de los nombres que ha mentado Villarejo este miércoles: el exministro Jorge Fernández Díaz, también imputado. "Sabía más que yo", señaló ante el juez Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. El ex responsable de Interior, en cambio, negó conocer la operación cuando declaró y, también, cuando mantuvo un tenso careo con Martínez frente al magistrado, que decidió requisarle el móvil para comprobar si había mensajes que demostrasen su implicación.

Además de Cospedal, Martínez y Fernández Díaz, Villarejo también ha dejado caer que la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, era conocedora del espionaje a Bárcenas, pues el CNI, que dependía de ella, habría sido conocedor de la operación, según Villarejo. Tal y como ha contado, la Kitchen fue considerada como "una operación de inteligencia", no solo por la supuesta información que tenía Bárcenas y que podía perjudicar al PP, sino también porque era algo que "podía comprometer a altas instituciones del estado". "El CNI trabajó en este tema", ha señalado.

Además, el excomisario ha argumentado que el CNI recurrió a él para captar a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, a quien habrían logrado convencer con 2.000 euros al mes pagados con fondos reservados y la promesa de un puesto en la Policía Nacional. "Yo tenía capacidad de captar fuentes humanas y ganarme su confianza", ha asegurado. Eso sí, inmediatamente después ha rechazado que Cospedal le encargase algún trabajo pese a que Andrés Gómez Gordo, jefe de seguridad de la exministra, fue quien "preparó" el encuentro de Villarejo con Ríos.

En la comisión, Villarejo también ha narrado sus propias vivencias en prisión. La Audiencia Nacional acordó este marzo su puesta en libertad, tres años después de ingresar. A la salida, con su mítico parche en el ojo -que hoy no ha portado-, ya dijo que había sido víctima de malos tratos. Este miércoles lo ha vuelto a repetir. "[He sobrevivido] porque tengo la convicción de que vivimos en un estado de Derecho, aunque me han desnudado y he convivido con un esquizofrénico", ha añadido. En este punto, ha llegado a asegurar que le intentaron envenenar con "una sustancia" que le hizo padecer un shock anafiláctico. "Pero aguanté", ha añadido.