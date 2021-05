El Pleno de Málaga rechaza instar a equipo de gobierno a dejar libre de edificaciones la parcela del Astoria

Tampoco de la moción urgente del grupo municipal de Adelante Málaga ha salido adelante el instar al equipo de gobierno a que estudie la posibilidad de que la planificación urbanística de esta zona y la ordenación urbana de este sector se realice a través de un instrumento claro de planeamiento con la redacción de un Plan Especial de la Merced-Astoria-Alcazabilla; ni realizar una consulta ciudadana para decidir sobre la configuración definitiva de la futura plaza de la Merced.

Sí ha salido adelante por 16 votos a favor -PSOE, Adelante y Cs- y 15 en contra -PP y edil no adscrito-, tras enmienda del grupo naranja, el punto relacionado con continuar con excavaciones y conservación de restos hallados y respetar lo que dictamine la Junta. Por su parte, la moción ordinaria socialista, que se ha debatido también sobre el futuro de la parcela, ha sido rechaza por 16 votos en contra y 15 a favor.

La portavoz municipal de Adelante Málaga, Remedios Ramos, ha insistido en el posicionamiento de su grupo de dejar la plaza diáfana y con vistas a la Alcazaba, esperando que el equipo de gobierno "ceda y no se construya, ante la evidencia de que hacerlo sería una aberración".

"Nuestro grupo defiende que no se construya encima de esa parcela", ha incidido, agregando que el no hacerlo sería "una magnífica postal para Málaga; estamos ante una oportunidad que no debemos desperdiciar. Ya tuvimos suficiente con el derribo de La Mundial, Villa Maya...", ha advertido.

Por último, ha pedido no volver a cometer el "error" que ya se cometió en la época de Franco al construir la casa de cultura en el Teatro Romano: "Fue una barbaridad y no podemos cometer otro error".

Por su parte, el concejal del PSOE Mariano Ruiz Araujo ha criticado el posicionamiento del PP con este espacio y en relación con lo hallado. "Menos mal que la ciudadanía y la oposición seguimos estando fuertes y le seguimos doblando el pulso", ha dicho, criticando que al equipo de gobierno "les ciega el mal del ladrillo", para lo que ha recomendado "escuchar a la ciudadanía. Trabajamos para los malagueños y han alzado la voz alta y clara", ha dicho.

De igual modo, ha añadido que "todos sabemos que el modelo de ciudad -del PP- está trasnochado" y ha dejado claro que "no tendremos otra oportunidad como esta", afeando que "sé que el patrimonio para ustedes no es una inversión es un coste, y está comprobado con el desprecio al patrimonio que tienen".

Por último, se ha dirigido a la portavoz de Cs, Noelia Losada, del equipo de gobierno, y ha pedido conocer cuál es el modelo de ciudad: "La señora 'banzados' Losada un día desayuna queriendo acabar con las excavaciones, merienda dejando la plaza libre y se acuesta, posiblemente, comulgando con el mamotreto de De la Torre".

Al respecto, la concejala de la formación naranja ha rechazado estas críticas y es quien ha acusado al PSOE de "bandazos": "Mi postura sobre el Astoria es firme y contundente desde el primer día. No me he movido ni un milímetro".

PP Y CS

El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, que en primer lugar ha recordado que si hoy se habla de esta parcela como "oportunidad municipal" es porque obedece a una voluntad del equipo de gobierno.

También ha defendido la gestión del equipo de gobierno y ha valorado que "nosotros somos los primeros, haciendo todo lo posible para que la intervención arqueológica tuviera lugar". "Le dejamos a los técnicos que nos digan cómo lo tenemos que hacer", ha dicho, insistiendo en que "si alguien cuida del patrimonio somos nosotros".

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha dejado claro que la parcela del Astoria es "prioritaria" para el equipo de gobierno, asegurando que tanto el equipo de gobierno como ella "han defendido siempre" la investigación arqueológica para "no quedarnos con las dudas y saber con certeza qué valor tiene lo hallado y en eso estamos".

Ha advertido de que el edificio que ganó el concurso de ideas "no será posible", abogando por un edificio "de bajo impacto, que permita disfrutar de las vistas a la Alcazaba", que "interprete nuestra historia y permita visitar los restos arqueológicos", poniendo como ejemplo el Hainan Museum (Haikou, China). No obstante, ha dicho que "ya vendrá la fase de ver qué se hace o no". También ha rechazado una consulta ciudadana para decidir.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, en la sesión del pleno de este jueves también ha sido aprobada la moción del PP en relación con el reglamento general de circulación y ha sido rechazada una iniciativa de Adelante Málaga en relación con medias urgentes y un plan integral en favor de la juventud malagueña.

La moción de Adelante Málaga sobre las condiciones de celebración Feria, en la que la viceportavoz, Paqui Macías, a pedido al alcalde que no deje la decisión "en manos de Teresa Porras -edil de Fiestas-", no ha salido adelante al contar con 16 votos en contra y 15 a favor.

"Deseamos que si hay feria sea popular, inclusiva y se cuente con la ciudadanía; además de que no cometamos ninguna locura ni creamos que la pandemia ya no está", ha dicho Macías.

Porras ha opinado que no era una moción para traerla a este pleno, reconociendo que ahora "es impensable" hacer la feria como años anteriores pero sí tomar una decisión en relación con lo que digan las autoridades sanitarias. Por ello, ha pedido cautela, rechazando la moción "porque no viene a cuento traer una de este tipo".

La concejala del PSOE María del Carmen Sánchez, asimismo, ha mostrado el apoyo de la iniciativa, aludiendo a los colectivos que viven de la feria, por lo que "hay que reactivar economía" de estos sectores y la ciudad en general. "Todos estamos de acuerdo en que no podrá hacerse como años anteriores", ha añadido, mostrando el deseo de que todos se impliquen en su diseño para hacer "una feria segura".

Losada, por su parte, ha dicho que "es bueno plantear eventos bien dimensionados, porque hay que reactivar la economía", aunque "siempre con calma y cumpliendo las normas". No obstante, ha señalado que con la feria "hay que actuar con previsión" a la hora de contratos pero "con la previsión no significa que ya podemos decir qué tipo de espectáculos habrá o no".

Asimismo, ha salido adelante, con el voto de calidad del alcalde, la moción de Ciudadanos en relación con el posible pago de autovías y también la del grupo 'popular' sobre la necesidad de que el gobierno no incremente la presión fiscal.

Por último, han sido aprobadas tres mociones institucionales. En concreto, una de ellas en relación con la concesión de las Medallas al Mérito a la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local por su trabajo durante la pandemia del coronavirus. También otra en relación con el "veto" del Gobierno a las mujeres con endometriosis para el acceso al Cuerpo de Policía Nacional; y otra sobre acciones por los trastornos de la conducta alimentaria.