"Isabel Díaz Ayuso, enamorada en secreto", con esta frase amanecían este miércoles varias portadas de los principales medios de comunicación del país. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido sorprendida mientras paseaba por las calles de Ibiza con el que parece ser su nueva pareja. La líder popular ha disfrutado de un romántico fin de semana junto a Alberto González, técnico sanitario de 43 años divorciado y con tres hijos.

Este jueves, los colaboradores de Espejo público han comentado la noticia y se han alegrado de que la presidenta haya encontrado de nuevo el amor. Los tertulianos han debatido sobre si las parejas de los personajes famosos deben cargar también con parte de la publicidad de la que disfrutan sus parejas, y la mayoría han coincidido en que, si ellos no quieren exponerse mediáticamente, se respete su derecho al anonimato.

"Para el pobre técnico sanitario, que estará disfrutando muchísimo de esta relación, verse en las revistas y de un día para otro pasar del anonimato a tener que ser carne de comentario en programas como el nuestro, no es fácil, pero es lo que hay", ha comentado Susanna Griso. Diego Revuelta ha dicho que, en algunas parejas, la presión mediática puede convertirse en un motivo de ruptura, ya que no todo el mundo puede vivir siendo el foco de la prensa.

Otras relaciones mediáticas

La presentadora ha defendido que "es muy difícil para alguien que no quiere notoriedad" y que no es justo que "te metan en el mismo saco". Los colaboradores han recordado la historia de amor de Lady Di y el médico paquistaní, donde él no pudo soportar el acoso de los medios y decidió finalizar la relación. "Qué lástima si lo piensas. Es una historia que podría tener un final feliz, bonito...", ha exclamado Revuelta.

Otro de los colaboradores ha apuntado que, antes de salir con una persona, se debe tener en cuenta a lo que se enfrenta y que, en el caso de las personas famosas, no es algo que pille por sorpresa. "Ya, pero es que tú igual te enamoras de la persona, pero no de sus circunstancias, sobre todo si las tuyas son distintas y no quieres comerte la notoriedad que tú no has pedido", ha comentado la comunicadora.

La poca libertad amorosa de algunos personajes públicos

"El problema de Isabel es que ella tendrá esta relación, pero igual tiene otras. No sé si esta va a ser la relación definitiva de su vida y si cada vez que tenga una relación la vamos a poner en el foco. O cada vez que se vaya a comer con un señor se dice que es el novio, pues, es incómodo", ha sentenciado Griso. La presentadora ha defendido que, "si no eres famoso, tienes derecho a equivocarte 27 veces, pero si eres Isabel Díaz Ayuso y, al cabo de un mes, esa relación no funciona y hay otra, ya está todo el mundo: 'Qué poco le duran las relaciones a la pobre, la política qué mala es'".

"¡Qué presión, qué presión!", ha comentado uno de los colaboradores. Griso ha defendido que se respete el derecho a la intimidad de la presidenta autonómica y ha añadido: "¡Que lo disfrute!". "¡Que viva el amor! Que después del añito que nos hemos pegado, por lo menos qué vive el amor", ha terminado Diego Revuelta.