Isabel Díaz Ayuso ha encontrado de nuevo el amor. Después de su ruptura, hace unos meses, con el peluquero y estilista Jairo Alonso después tras cuatro años de relación, la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra de nuevo ilusionada.

Tal y como publica este miércoles Lecturas en exclusiva, la política ha encontrado el amor en un técnico sanitario de 45 años.

Testigos de ello han sido los paparazzi, que han fotografiado a la pareja mientras paseaba por el mar y se besaba en una terraza de la isla balear de Ibiza.

Portada de 'Lecturas', con el detalle de las fotos de Ayuso. LECTURAS

Amistad con Jairo Alonso

El pasado enero, Díaz Ayuso sorprendió al hablar abiertamente de su ruptura con Jairo Alonso, que había sido su pareja sentimental desde 2016.

Aunque no quiso dar detalles, sí que comentó algo al respecto: "Estoy bien, muy centrada en la pandemia y la nieve, de modo que no he tenido ocasión de asumir el momento", se sinceró en aquel momento la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Fácil no es, pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo. Lo hemos pensado muy bien", remató la política sobre el tema.

Ahora, se encuentra de nuevo enamorada y solo el futuro sabrá si este nuevo amor llega a buen puerto.