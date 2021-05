Alaska y Mario celebran su décimo aniversario de boda en Madrid: "No me arrepiento, volvería a hacerlo"

Hace diez años, Alaska y Mario se daban el 'sí quiero' en una boda por todo lo alto celebrada en Madrid; una ceremonia de la que todos pudimos ser testigos a través de su reality de su promesa de amor eterno.

Alaska no se ha olvidado de este maravilloso día y ha querido compartir con sus seguidores de Instagram la felicitación pública a su marido: "Hoy se cumplen 10 años de este momento, nuestra boda en el registro civil después de llevar once años casados en Las Vegas. Como dice la canción, 'no me arrepiento, volvería a hacerlo...'. Felicidades Marito, te quiero".

La pareja cuenta con varias fechas destacadas en el calendario pues, como ha detallado la cantante bajo su fotografía, hace once años que sellaron su amor en Las Vegas. Además, ninguno de los dos olvida, cada año, el día en el que se dieron su primer beso.

Ambos disfrutan de la familia que han formado juntos y, tras más de veinte años juntos, siguen compartiendo momentos muy especiales, rodeados de familiares y amigos, que no dudan en compartir con sus fans a través de sus redes sociales.