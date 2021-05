César Román, el Rey del Cachopo, hace uso de su derecho a hablar por última vez en el juicio en su contra antes de que el jurado se retire a deliberar sobre su culpabilidad o inocencia: "Pude haber venido a este juicio intentando presentarme como un santo, pero no lo soy".

"Pude haber venido a este juicio intentando presentarse como un santo, como de primera comuniòn", ha dicho. "Pero me he presentado tal cual soy". También ha admitido que ha gesticulado de más durante las sesiones del proceso, pero se ha justificado porque ha escuchado cosas que le han "enervado".

El acusado ha comenzado dando las gracias al tribunal por darle permiso para salir de la prisión para asistir a las últimas horas de vida de su abuela.

Román se ha quejado de que haya habido actuaciones que no se han visto en el juicio, como una coversación por WhatsApp en la que, siempre según el acusado, su novia Heidi Paz le dijo: "Tengo la mesa llena de coca hasta arriba pero no durará mucho".

El acusado se ha quejado de que los investigadores se han dirigido contra él desde el principio: "Toda la invetigación está hecha para señalarme".

Por ejemplo, Román se ha quejado de que no hay una sola prueba que certifique que él asesino a Heidi Paz. Por ejemplo, en el hecho de que no se haya encontrado en su piso huuellas de que haya descuartizado a la mujer. "¿Cómo descuartizas a una persona en un piso y no dejas ni una gota de sangre?"

Durante la investigación se ha remarcado el carácter "inteligente" del acusado. "Pero matas a una persona en tu casa y la descuartizas, la metes en una maleta ¿y llamas a un taxi? Tendrías que ser el más retrasado de la faz de la tierra, yo nunca llamo a un taxi", ha dicho.

Más información en breve