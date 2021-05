Carlos Alba, de 'Supervivientes', también mensajeó a la novia de Kiko Matamoros: "Fue cambiando de tono..."

Hace unos días, Alexia Rivas soltó la bomba durante una de las últimas galas de Supervivientes. Y es que, según su versión, uno de los concursantes de la presente edición, Carlos Alba, quien se encuentra felizmente casado, le estuvo mandando mensajes privados antes de entrar en el concurso.

"Me sabe muy mal, porque cuando yo salgo y la gente me pregunta qué tal, dije que me sorprendió mucho que Carlos hiciese como que no me conocía, porque llevaba mandándome mensajes tres años", desveló la periodista.

Este miércoles, en Sálvame abordaron el tema y Kiko Matamoros confirmó que la periodista no ha sido la única en recibir mensajes del cocinero, ya que hasta su novia, la modelo Marta López, lo ha hecho.

"También le mandó mensajes a mi novia durante el confinamiento", desveló el colaborador.

"Al principio, como sabíamos que venía de un programa (hay que recordar que Carlos participó en MasterChef), pensamos que querría hacer alguna colaboración laboral, pero pronto la conversación empezó a ir por otro lado, cambiando de tono, y él empezó a decirle lo guapa que estaba", ha dicho Kiko Matamoros.

Después, fue el hermano de Alba quien quiso decirle algo a Matamoros: "Si no quieres que llamen guapa a tu novia no la saques ni la enseñen en la televisión y en las redes sociales".

"Yo no tengo que sacar a mi novia, porque no es de mi propiedad. Además, ella tenía sus redes sociales antes de conocerme a mí. Tú puedes pensar que yo soy un gilipollas, y lo soy, porque lo que tenía que haber hecho es traer los mensajes que le mandó tu hermano a Marta", fue la respuesta del colaborador.