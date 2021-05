La oposición lamenta la falta de concreción en las comparecencias de los consejeros sobre fondos europeos

En una comisión del parlamento asturiano, tras escuchar al consejero de medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno autonómico, el socialista Alejandro Calvo, incluso desde las filas de IU se han mostrado críticos. "No aportan nada", ha dicho el coordinador de IU sobre las comparecencias.

Calvo es el tercer consejero que comparece en la Junta para explicar los planes del Gobierno de Asturias sobre los fondos de reconstrucción, después de las intervenciones de Ana Cárcaba (Hacienda) y Enrique Fernández (Industria).

Zapico teme además que estos fondos europeos puedan dedicarse a inversiones que deberían de sufragarse con financiación ordinaria. "¿Qué habría sido de nosotros sin la pandemia?", se ha preguntado.

El diputado del PP Pablo González ha coincidido con Zapico y ha dicho que si el Gobierno asturiano no concreta no es por que no quiera hacerlo, sino porque ni siquiera tiene la información. González considera que se ha creado una "burbuja" con los fondos europeos y cree que existen demasiadas incógnitas. A su juicio, los repsonsables del Gobierno asturiano son "convidados de piedra" en un proceso que ha decidido centralizar el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde Ciudadanos, Sergio García ha instado a Calvo a gestionar bien porque "no se puede perder esta oportunidad", mientras que Nuria Rodríguez (Podemos) ha animado al dirigente asturiano a defender la ganadería extensiva asturiana.

Adrián Pumares, de Foro Asturias, ha coincidido con Zapico en que estos fondos han de usarse para cuestiones que han surgido por una crisis sanitaria sin precedentes y no para gastar en cuestiones que ya tenían que estar resueltas. Ignacio Blanco, de Vox, ha coincidido en lamentar la falta de concreción en este tipo de comparecencias. "Nos hace desconfiar", ha dicho.