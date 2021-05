El servici de Punt de Trobada Familiar passarà de l'Ajuntament a la Generalitat a final de juny

Així, tal com s'assenyala en la proposta d'acord de Junta de Govern Local "s'aprova la guia per al traspàs a la Generalitat de la gestió del punt de trobada familiar de la ciutat de València i es dóna per finalitzada, a partir del dia 30 de juny de 2021, la prestació municipal del Punt de Trobada Familiar de València, en ser aquest recurs de competència autonòmica de conformitat amb el que es disposa en la Llei 3/2019, de 18 de febrer de servicis socials inclusius de la Comunitat Valenciana", ha indicat el consistori en un comunicat.

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de València vol "regularitzar la situació singular del Punt de Trobada Familiar de la ciutat, ja que es tractava de l'únic centre de la Comunitat Valenciana que en aquests moments continua gestionat per l'Ajuntament de la localitat i no per la Generalitat Valenciana".