L'operatiu especial de platges comptarà amb 56 agents i recollida de denúncies en sis idiomes

Així ho ha anunciat el regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aarón Cano, que ha presentat l'operatiu. En ell participaran de manera directa 56 agents -un nombre similar de policies al de l'any passat- que seran recolzats per altres unitats com la Unitat de convivència UCOS, la Unitat de Drons i la de Cavalleria, especialment en les zones protegides de la Devesa del Saler.

"La platja de la ciutat de València és un valor únic i d'accés universal per a la ciutadania valenciana, sempre ho ha sigut, però en les actuals circumstàncies ho és més. Per açò devem preservar-la i fer d'ella un espai de seguretat perquè tothom gaudi d'ella amb les màximes garanties", ha defès l'edil.

Una de les novetats d'enguany és que les reguardes policials instal·lades en la Malva-Rosa i El Saler, arreplegaran denúncies per furts o extraviaments en valencià, castellà, anglés, francés, italià i alemany. Referent a açò, Cano ha destacat que "la platja per a una ciutat com València és un valor per a moltes persones que venen a visitar-nos, per tant, una font de riquesa per a la ciutat".

L'operatiu especial de platges serà l'encarregat de controlar la venda ambulant i altres activitats il·legals que es duguen a terme en les platges i zones adjacents, així com de resoldre els conflictes que puguen sorgir en les zones d'estacionament, a més de controlar que els vehicles de mobilitat personal circulen per les zones autoritzades, especialment en zones de gran trànsit de persones com el passeig marítim.

El dispositiu es divideix en dos zones, les platges del nord (Malva-rosa i Cabanyal) i les del sud (Pinedo, El Saler i El Perellonet). La Zona nord consta de huit agents per torn, i compta amb dos motocicletes i tres bicicletes encarregades de vigilar el passeig i les zones adjacents; quatre quads i un pick up, que vigilaran les platges; així com una furgoneta i un cotxe policial. La zona sud compta amb un tot terreny, tres quads, una motocicleta tot terreny i un cotxe.

"La platja, per estrany que parega, és un valor de cohesió social, tots ens mereixem unes vacances i a València es pot gaudir amb major intensitat", ha asseverat el regidor.

Cano ha comentat que el control de seguretat "no estarà relacionat amb la pandèmia més enllà dels casos flagrants". No obstant açò, ha reconegut que existeix "preocupació" davant la futura eliminació de les restriccions anticovid.

"La preocupació existeix, que ningú pense que els valencians som perfectes, som éssers humans i ens comportem igual que en altres ciutats, però tenim un avantatge, que és que la mobilitat nocturna està restringida el que ajuda al fet que no hi haja botelló. Sabem que açò té una durada en el temps i, en el moment en el qual decaiga la restricció, estarem més atents i per a evitar els botellons", ha manifestat.

"NO ESTEM L'ANY PASSAT"

En tot cas, l'edil -que ha recordat que el seu departament s'encarrega de la seguretat de les persones, no de l'organització de l'arena, que correspon a Platges- ha puntualitzat que "està clar que no estem com l'any passat". "Estem en una situació de pandèmia, però es calcula que a la fi d'agost més del 70% de la població estarà vacunada. Seguim parlant-nos amb mascareta però, afortunadament, no estem en la mateixa situació".

Per açò, el patrullatge "serà l'habitual i se'n va a procurar que no hi haja una excessiva concentració de persones i que es faça un ús correcte de la mascareta, estar garantint la sensació de seguretat i del gaudi i també que no hi haja amics de l'alié que esperen distraccions".

Finalment, l'edil ha qualificat de "extremadament positiu" el comportament de la majoria de la població, tant en l'hoteleria com quant a les actituds individuals, tal com es reflecteix en la baixa incidència acumulada de casos de coronavirus per 100.000 habitants.