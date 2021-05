Investigadors valencians desenvolupen un nou dispositiu per a la detecció més eficaç de gluten

Segons ha informat la UPV en un comunicat, prop de l'1 per cent de la població mundial pateix malaltia celíaca, un trastorn complex i autoimmune causat per la ingestió de gluten i per al qual no existeix tractament més enllà de la seua eliminació de la dieta. A Espanya es commemora el Dia Nacional del Celíac el 27 de maig per a donar a conéixer la malaltia i donar visibilitat i suport a les persones celíaques.

La detecció de gluten es converteix en un element clau perquè els pacients celíacs puguen controlar la malaltia, així com per a la indústria alimentària, la regulació de la qual obliga a declarar la seua presència en els aliments.

L'equip d'investigadors, coordinat pel professor de la UPV i director científic del CIBER de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BBN), Ramón Martínez Máñez, treballa en el desenvolupament de mètodes intel·ligents per a la detecció de gluten, amb l'objectiu d'evitar la ingestió involuntària d'aquesta proteïna i col·laborar així mateix amb la regulació i la lluita contra el frau en la indústria alimentària. Per part de la UV participa M. Carmen Martínez Bisbal, professora de Química Física.

El treball, publicat recentment en 'Analytica Chimica Acta', presenta un nou sistema que permet la detecció ràpida de gluten a través d'un procés de senyalització simple. Tal com afirmen els autors, podria ser la base per al desenvolupament de sistemes portàtils, ràpids, sensibles i d'ús senzill per al control del gluten en aliments.

VALIDAT JA EN MOSTRES REALS DE MENJAR

"El biosensor està compost per un film d'alúmina anòdica nanoporosa carregat amb un tint fluorescent i cobert amb un aptòmer (molècula ADN o ARN) que reconeix específicament la gliadina, que és la proteïna soluble del gluten", ha detallat Martínez Bisbal, que és també investigadora del CIBER-BBN i de l'Institut Interuniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM UPV-UV) i una de les autores del treball.

"En presència de gliadina, l'aptòmer es desplaça de la superfície del biosensor donant com resultat l'obertura dels porus i l'alliberament del colorant senyalitzador", ha afegit Sara Santiago Felipe, investigadora de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, del CIBER-BBN i de l'IDM UPV-UV i també autora del treball.

El nou sensor ha sigut validat en mostres reals d'aliments permetent la detecció del gluten a través d'un procés simple de senyalització, amb un gran potencial per al seu ús en el control alimentari.

"Hem constatat que presenta un límit de detecció de 100 micrograms kg-1 de gliadina, bona selectivitat i un temps de detecció de 60 minuts", ha assenyalat Luis Pla, primer firmant del treball i investigador del CIBER-BBN i de l'IDM UPV-UV.

El director científic del CIBER-BBN ha conclòs que aquests resultats "poden ser la base per a desenvolupar sistemes portàtils, senzills, ràpids i sensibles per a la detecció de gluten, que es pot ajustar fàcilment mitjançant l'ús de diferents molècules, oferint un gran potencial per a les proves d'al·lergògens".