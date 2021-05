Colau celebra que Sánchez dé señales inequívocas de que los indultos a los presos del "procés" son inminentes

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dado "señales inequívocas" de que los indultos a los condenados por el "procés" son "inminentes", aunque ha admitido que no serán "suficientes" para solucionar la crisis catalana.

"Es una muy buena noticia que el PSOE, por fin, y el presidente Sánchez, den señales inequívocas de que los indultos son inminentes", ha destacado en una entrevista a SER Catalunya, en la que ha instado al jefe del Ejecutivo a ignorar las críticas del PP y perseverar en su "hoja de ruta".

"El PP criticará a Sánchez dé o no dé los indultos. Lo que tiene que hacer es mantener la hoja de ruta y liderar una nueva etapa", ha recalcado.

No obstante, Colau ha admitido que los indultos "no son la única solución", pero sí "un paso previo para iniciar una nueva etapa de desjudicialización" que permita "abordar con diálogo y respeto el conflicto de fondos".

La alcaldesa de Barcelona ha insistido además en que los indultos, si bien no resolverán el conflicto entre Cataluña y el Estado, serán "un paso previo para empezar la mesa del diálogo en serio, que se pueda hablar de todo y avanzar hacia alguna propuesta que pueda ser votada".

Abordar los desahucios "de otra manera"

Respecto al nuevo Govern de la Generalitat, Colau ha situado la vivienda entre las primeras urgencias del Ejecutivo. La alcaldesa ha lamentado que hasta ahora no haya habido un liderazgo claro en la Generalitat y ha instado a poner fin a esta situación.

Ha asegurado que el tema de los desahucios se puede abordar "de otra manera" y se ha ofrecido a colaborar con la Generalitat aportando la experiencia de la unidad antidesahucios de la ciudad.

Según Colau, la primera respuesta no puede ser judicial-policial sino la mediación y ha remarcado que "sí hay margen de maniobra" antes de llegar a la actuación policial. No obstante, ha dicho que la cuestión no es esa sino que la prioridad debe ser impulsar políticas de vivienda. "El sistema judicial tiene sus normas, pero puedes ser proactiva para encontrar otras soluciones", ha dicho.

"Optimista" con la resolución sobre la zona del Hermitage

Por otra parte, la alcaldesa se ha mostrado "optimista" con el proyecto que se acabe aprobando para la zona del Hermitage. Ha valorado la entrada del Liceu en este proyecto y ha explicado que lo que han pedido al Puerto de Barcelona es "mantener el debate abierto" y elegir el mejor proyecto para la ciudad. "Tenemos que ir todos a una por lo que sea mejor para Barcelona", ha insistido.

Colau ha dicho que ahora hay "muchas más posibilidades que antes" y ha añadido que el Puerto tiene "otras piezas que están por decidir", en relación a otros emplazamientos más allá de la zona reservada inicialmente en el Hermitage. Aunque "no querer excluir a nadie", la alcaldesa ha valorado positivamente las propuestas sobre ciencia y tecnología que les han llegado.