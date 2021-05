El director del hospital donde Lara esperó en el suelo antes de morir niega las acusaciones: "En la sala había sillas"

La historia de Lara Arreguiz, la joven que murió por coronavirus en Argentina tras esperar acostada en el suelo de un hospital a ser atendida, ha causado conmoción en el país, donde las cifras de la pandemia están disparadas. Sin embargo, el director del centro médico donde la joven de 22 años fue atendida rechaza las acusaciones de negligencia, mientras que la madre de la víctima prepara una demanda judicial.

La foto, tomada por su madre, de Lara acostada en el suelo del hospital Iturriaspe, con un bolso como almohada y cubierta por una chaqueta, se ha vuelto viral en los últimos días y ha despertado indignación ciudadana. La chica padecía diabetes y murió por complicaciones de la Covid el pasado viernes.

Sin embargo, el director del centro médico Iturriaspe, Francisco Villano, ha negado, como afirma la familia, que Lara tuviera que esperar horas para pasar a una cama. En una entrevista concedida a la televisión argentina recogida por el diario argentino Clarín asegura que solo esperó media hora hasta que le fue asignada una habitación.

"Solo esperó 30 minutos"

"La paciente ingresó al mediodía del lunes, fue admitida, y después de la admisión hay un área Covid en la que debía esperar", explicó. "Posteriormente fue evaluado por una enfermera el estado de gravedad de la paciente".

"Después de ser evaluada, el tiempo fue de 30 minutos de espera y la paciente fue nuevamente evaluada por un médico e internada en el área de la guardia central", agregó Villano.

El director afirma que Lara pasó después a un área de aislamiento para pacientes con Covid donde se le administró oxígeno, suero y se le atendió mientras se buscaba el traslado a otro hospital de Santa Fe.

Finalmente se pudo conseguir una cama en otro hospital, a donde fue llevada en ambulancia. En ese centro estuvo primero en un área general, luego en una intermedia y finalmente en una de terapia intensiva, que es donde murió.

"La paciente falleció cuatro días después de haber estado internada transitoriamente en nuestro hospital luego de que se le consiguiera la cama en otro hospital", aseguró el director.

"Había sillas en la sala"

Villano dice que Lara "aparentemente" fue la que decidió esperar acostada en el piso y que en esa sala "había sillas para esperar".

"Yo no estuve en ese momento, [no sé] cuál fue la decisión y el porqué en el piso", explica Villano. "Es una foto y no sé el suceso que pudo haber causado o provocado que Lara esté en el piso. No pongo en discusión ni la foto ni lo que la mamá comentó".

"Lo que tengo para decir es que la paciente fue atendida dentro de los tiempos del protocolo que hoy tenemos"agregó. "Ese día fue un día terrible dentro del hospital, pero Lara fue atendida dentro de los 30 minutos y fue adecuadamente atendida en este hospital y en el otro hospital".

Demanda judicial

La madre de Lara, Claudia Sánchez, ha declarado por su parte al diario argentino La Nación que presentará una demanda contra las autoridades médicas por las circunstancias en las que su hija murió, y se reafirma en que fue atendida muy tarde y de una manera deficiente.

"No nos van a devolver a Lara, pero vamos a intentar que lo que a ella le sucedió no le ocurra a otro insulinodependiente", la dicho la madre.

Argentina reportó este martes 24.601 nuevos casos del coronavirus, con lo que el número total de positivos ascendió a 3.586.736, mientras que los fallecimientos se elevaron a 75.056 tras ser notificadas 576 muertes en las últimas 24 horas.

Los datos marcan un ascenso respecto a los positivos reportados este lunes, cuando se notificaron 22.651 casos.